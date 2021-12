Guadeloupe: des manifestants antipass s'introduisent de force dans une session du Conseil régional

Le Collectif qui s'oppose – entre autre – au pass sanitaire a fait irruption avec fracas dans l'enceinte du Conseil régional de Basse-Terre pour demander des comptes aux élus. Avertis de leur arrivée, ces derniers avaient quitté les lieux.

Des manifestants du Collectif des associations et mouvements en lutte contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire ont fait irruption dans l'hémicycle du Conseil régional de la Guadeloupe à Basses-Terre ce 23 décembre, en brisant des vitres et d'autres objets.

#CriseSociale 🛑🛑 La 4eme séance plénière du @CRGuadeloupe interrompue par le collectif. Dégâts matériels dans le hall et accès désormais bloqués (photos 📷 GB) . @guadeloupela1epic.twitter.com/HTPix74tyG — Eric Stimpfling (@StimpflingEric) December 23, 2021

«Le collectif a cassé le portail d'entrée et la porte du hall d'accueil, et ils sont entrés dans l'hémicycle alors que s'achevait une plénière», a fait savoir auprès de l'AFP une responsable de la communication à la région. Elle a ajouté que les élus avaient eu le temps de quitter l'hémicycle et que «le président de la région s'est enfermé dans son bureau».

