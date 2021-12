«Entre mon chien et un migrant» : la comparaison étonnante d'Olivier Faure

Invité de BackSeat – une émission politique diffusée sur Twitch – le 16 décembre, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a recouru à une comparaison pour le moins étrange afin d'illustrer son point de vue sur la cause des migrants.

Intervenant dans l’émission politique BackSeat diffusée sur la plateforme Twitch le 16 décembre, le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a eu recours à une formulation quelque peu alambiquée pour exprimer son soutien à la cause des migrants. «Ma boussole, dans la vie, c'est d’abord les êtres humains [...] Si demain je dois choisir entre mon chien et un migrant [...] je choisis le migrant jamais mon chien», a-t-il d’abord affirmé, avant de narrer une anecdote qui l’a marqué.

«Un jour [...] je promène ma chienne […] et donc je rencontre une dame qui promène son toutou [...] A quelques mètres de nous il y a un homme basané, dirons-nous, qu’on peut imaginer être un migrant, en tout cas sans aucun doute un sans domicile fixe», a-t-il ainsi raconté, avant de rapporter la réaction indignée de la femme en question.

«Il urine contre le mur. Son chien, au même moment, urine contre un autre mur. Et elle me regarde et elle me dit : "Vous vous rendez compte, ces gens, vous vous rendez compte de ce qu'ils font." [...] Je me suis dit mais il y a des gens pour qui, effectivement, le migrant c'est moins que le chien», a ainsi conclu Olivier Faure.