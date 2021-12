La Russie officialise son retrait du traité «Ciel ouvert» sur le contrôle des armements

Le ministère des Affaires étrangères russe a confirmé le 18 décembre, le retrait de la Russie du traité Ciel ouvert. Les Etats-Unis qui s'étaient retirés de ce même traité en mai 2020.

La Russie a confirmé ce 18 décembre son retrait du traité Ciel ouvert, qui permet le contrôle des mouvements militaires et des installations stratégiques des pays signataires, entérinant pratiquement la fin de ce traité dont s'étaient déjà retirés les Etats-Unis l'an passé.

L'officialisation du retrait a été confirmée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe. Selon ce dernier, la fédération de Russie «sort du traité tout en étant consciente du travail qui a été accompli afin de sauvegarder sa viabilité». «Les trois décennies de mise en œuvre du traité ont démontré l'utilité d'un instrument favorisant le renforcement de la confiance et de la sécurité, et qu’il avait créé des possibilités supplémentaires permettant d’évaluer, de façon objective et impartiale, les potentiels militaires et les activités militaires des Etats membres», précise le communiqué.

Selon Moscou, les Etats-Unis «sont les seuls responsables de la dégradation du régime conventionnel» sur lequel repose le traité, sa mise en œuvre étant, selon la Russie, «victime d'une lutte interne entre plusieurs groupes d’influence aux Etats-Unis remportée par les "faucons"». Pour la Russie, la politique de Washington vise de manière globale «à détruire les accords précédemment conclus dans le domaine du contrôle des armements».

La discipline de bloc s’est avérée plus importante que les intérêts de la paix et de la sécurité internationale

La Russie estime avoir fait le maximum d'efforts «non pas en paroles, mais en actes», dans le but de sauvegarder le traité. «Seuls ceux qui sont dénués d’objectivité peuvent nous reprocher une approche non constructive», affirme ainsi le communiqué. Et de préciser : «Même dans une situation de violation répétée de l’équilibre des intérêts, des droits et des obligations des Etats membres suite au retrait des Etats-Unis du traité, la partie russe a fait tout son possible pour trouver d'éventuelles solutions de compromis.»

Moscou regrette ainsi que malgré la volonté de coopération de la Russie, «la discipline de bloc s’est avérée plus importante que les intérêts de la paix et de la sécurité internationale».

Le traité Ciel ouvert donne à chacun des pays signataires «le droit de conduire et l'obligation d'accepter des vols d'observation au-dessus de son territoire», afin de permettre le contrôle de leurs activités militaires et de leurs installations stratégiques. Cependant, et comme le précise le communiqué, Moscou avait demandé «l’interdiction du transfert des données obtenues lors des vols d’observation» au-dessus de la Russie aux pays qui ne participent pas au traité Ciel ouvert ainsi que «l’apport des garanties visant à assurer l’exercice de notre droit d’effectuer des vols similaires au-dessus des installations militaires américaines en Europe», des exigences auxquelles les Etats-Unis ont refusé de se plier.

La Russie justifie donc sa sortie du traité Ciel ouvert par le fait qu'il lui est impossible d'«ignorer les intérêts de [sa] sécurité nationale».

Les traités signés entre la Russie et les Etats-Unis post-guerre froide tombent les uns après les autres

Ces dernières années ont vu la fin de nombreux traités de désarmement ou de contrôle des armements signés entre les deux anciens rivaux de la guerre froide.

A l'origine, le traité Ciel ouvert avait été conçu pour «promouvoir la confiance et la prévisibilité» sur les activités militaires des pays signataires. Sans la Russie, la portée stratégique de ce traité sera désormais très diminuée puisqu'il ne comprend parmi ses pays signataires que des puissances occidentales, pour la plupart membres de l'Otan. Le communiqué précise d'ailleurs que si la Russie «respecte la décision des Etats membres qui ne se retirent pas du traité de poursuivre sa mise en œuvre [...] Il est cependant évident que sans la participation des Etats-Unis et de la Russie, le traité Ciel ouvert sera beaucoup moins efficace».

Vladimir Poutine avait signé le 7 juin la loi qui officialise le retrait de la Russie du traité Ciel ouvert, signé par le pays en 1992 et ratifié en 2001, qui autorise des vols de surveillance militaire non armés au-dessus des pays membres. Cette action fait suite au retrait des Etats-Unis de ce traité en novembre 2020, que la Russie avait désapprouvé.

Donald Trump avait justifié le retrait des Etats-Unis du traité par des violations supposées de l'accord par la Russie. Son successeur Joe Biden avait confirmé la décision fin mai. Moscou refuse de rester dans cet accord sans les Etats-Unis, arguant par ailleurs du fait que les autres signataires membres de l'Otan peuvent transmettre leurs informations sur la Russie à Washington.