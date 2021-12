«Une préférence américaine en Europe» : l'achat d'avions F-35 par la Finlande fait réagir en France

L'annonce de cet important contrat d'avions de combat au détriment de constructeurs européens tels que le Français Dassault a suscité de vives critiques de figures souverainistes, dénonçant la «chimère» que serait l'Europe de la défense.

Le 10 décembre, la Finlande a choisi l'avion de combat américain F-35 pour renouveler sa flotte, s'ajoutant ainsi à la liste des pays européens à choisir le modèle de l'avionneur américain Lockheed Martin. Il s'agit d'un contrat de 8,4 milliards d'euros portant sur 64 appareils, soit le plus important contrat d'armement de l'histoire de la Finlande. Ce choix attendu, qui se fait notamment au détriment du Rafale du Français Dassault, a suscité de nombreuses réactions critiques dans l'Hexagone.

Dans un communiqué diffusé le même jour, le groupe Dassault Aviation a déclaré «prend[re] acte de la décision souveraine des autorités finlandaises» tout en regrettant «une fois encore [...] une préférence américaine en Europe». «Dassault Aviation et ses partenaires industriels poursuivent, pour leur part, le développement des capacités opérationnelles du Rafale, au service de la France et des pays qui veulent disposer en toute souveraineté d’une armée de l’Air de premier rang», indique l'entreprise fondée en 1929 par Marcel Dassault.

«La Finlande ridiculise Macron et Pécresse», a estimé sur Twitter François Asselineau, président de l'UPR, le 11 décembre. «24 heures pile après les promesses enflammées de Macron sur la "souveraineté européenne" et de Pécresse sur la "préférence européenne", la Finlande achète des F-35 et rejette les offres de Rafale (France), Gripen (Suède) et Eurofighter (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne)», a précisé le candidat souverainiste à la prochaine élection présidentielle.

😂LA FINLANDE RIDICULISE MACRON/PÉCRESSE

24h pile après les promesses enflammées

-de Macron sur la «souveraineté européenne»

-et de Pécresse sur la «préférence européenne»

la🇫🇮 achète des F35🇺🇸 et rejette les offres de

Rafale🇫🇷

Gripen🇸🇪

Eurofighter🇩🇪🇮🇹🇬🇧🇪🇸https://t.co/Yn0Rtw5p8x — François Asselineau (@UPR_Asselineau) December 11, 2021

Le député européen du groupe Identité et démocratie, Thierry Mariani, a pour sa part déploré sur le même réseau social le 10 décembre «un pays européen de plus qui préfère acheter ses avions militaires aux USA plutôt qu’en Europe». «Après, ne me parlez pas d’une volonté de "défense européenne indépendante" par les 27 Etats de l’UE, c’est grotesque !», a vitupéré l'ancien ministre chargé des Transports de Nicolas Sarkozy.

Et un pays européen de plus qui préfère acheter ses avions militaires aux USA plutôt qu’en Europe !! 🤷‍♂️

Après, ne me parlez pas d’une volonté de "Défense Européenne Indépendante" par les 27 Etats de l’UE, c’est grotesque !https://t.co/0dwSGWovO2 — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) December 10, 2021

«On arrête quand de nous prendre pour des cons avec l’UE de la défense ?», s'est interrogé le président de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, le 10 décembre sur Twitter. «Il n’y a que Macron pour croire à une telle chimère. La défense ne peut être que nationale. Qu’il arrête de brader nos intérêts au nom de son idéologie !», a-t-il jugé.

On arrête quand de nous prendre pour des cons avec l’UE 🇪🇺 de la défense ?



La Finlande 🇫🇮 va acheter 64 F-35 américains 🇺🇸.



Il n’y a que Macron pour croire à une telle chimère. La défense ne peut être que nationale. Qu’il arrête de brader nos intérêts au nom de son idéologie ! https://t.co/L6xDSLLgyK — Charles-Henri Gallois 🇫🇷 (@CH_Gallois) December 10, 2021

«L’Europe de la défense se porte toujours aussi bien, merci», a quant à lui ironisé Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion, le 10 décembre, toujours sur Twitter.

L’Europe de la Défense se porte toujours aussi bien, merci https://t.co/yZj0PpPTvO — Pierre Dumazeau (@PierreDumazeau) December 10, 2021

Les mésaventures du F-35 encouragent certains observateurs à considérer cet avion comme un fiasco technologique en plus d'être un gouffre financier. Il s'agit en effet du programme militaire le plus coûteux de l'histoire du Pentagone avec une enveloppe totale évaluée à 1 500 milliards de dollars sur ses 55 ans de durée de vie.