Quatre mois de prison avec sursis pour la youtubeuse ayant traité un policier noir de «vendu»

Avec plusieurs manifestants, Nadjélika Bamba avait invectivé un policier noir et l'avait traité de «vendu» lors d'une manifestation en hommage à Adama Traoré. Elle est également condamnée à verser 1 500 euros de dommages et intérêts à ce policier.

Le 9 décembre, la youtubeuse Nadjélika Bamba a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis après avoir été reconnue coupable «d’outrage aggravé envers une personne dépositaire de l’autorité publique», rapporte Le Parisien.

Aujourd'hui âgée de 25 ans et suivie par plus de 570 000 abonnés sur la plateforme de vidéos en ligne Youtube, Nadjélika Bamba et d'autres manifestants avaient traité de «vendu» un fonctionnaire de police noir silencieux lors du rassemblement parisien du 2 juin 2020 en hommage à Adama Traoré, mort lors d'une interpellation policière en 2016.

Honte sur toi, vendu !

Sur une vidéo devenue virale, on pouvait voir la jeune femme, portant un t-shirt «Justice pour Adama», s'égosiller : «Sur vous tous, mais surtout sur toi, honte sur toi, vendu !» «T'es de leur côté, t'as pas honte !», avait-elle également hurlé. Le policier au visage couvert d'un masque chirurgical n'avait pas dit mot.

Ce moment nous a touché.

L’abject insulte: « vendu » envers notre collègue 👮🏿‍♂️ de la @prefpolice!

Vous n’aurez pas notre haine!

Vous nous diviserez pas!

Notre 👮‍♂️👮🏻👮🏼‍♂️👮🏽👮🏾‍♂️👮🏿 dans la @PoliceNationale, on en est fier! Tout comme notre métier.

pic.twitter.com/S33gSOTJHH — Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) June 3, 2020

Nadjélika Bamba est également condamnée à verser 1 500 euros de dommages et intérêts au policier au titre du préjudice moral, et 1 600 euros pour ses frais de justice. Le procès avait été reporté deux fois et ni l’intéressée ni son avocat Arié Alimi n’étaient présents à l’audience, ceux-ci contestant depuis le début de l'affaire la citation à comparaître de la youtubeuse, comme l'indique également le quotidien.

Arié Alimi s'est exprimé en ces termes : «Cette décision n’existe pas pour nous [...] Le parquet a organisé une audience sans convoquer ma cliente dont il connaissait l’adresse, il n’y a donc eu ni audience ni décision pour nous.» Les avocats du policier, Sandra Chirac Kollaric et Pascal Rouiller, ont quant à eux salué une décision «à la hauteur des faits inadmissibles».