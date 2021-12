«Action Macron» : un robot lancé sur Telegram pour défendre le quinquennat du président

Les Jeunes avec Macron ont créé un logiciel, disponible sur la messagerie Telegram, pour fournir des fiches thématiques sur le bilan du chef de l'Etat, présenté sous un jour positif.

Les Jeunes avec Macron préparent déjà la campagne d'un candidat qui ne s'est pas encore déclaré. Comme l'a rapporté le JDD le 4 décembre, le mouvement politique de soutien à Emmanuel Macron a lancé, sur la messagerie Telegram, un bot (robot) baptisé «Action Macron», qui fournit des fiches sur le bilan du quinquennat. Plus d'une soixantaine sont déjà disponibles sur des thématiques telles que la transition écologique, le travail, la santé et les solidarités. Une recherche par mots-clés est également possible pour parcourir le bilan, logiquement présenté sous un jour très positif, du président sortant.

Les utilisateurs peuvent aussi «faire une remontée» afin de proposer des modifications sur les documents fournis, ou demander la rédaction d'une note sur un sujet qui n'aurait pas encore été traité. Ci-dessous, un extrait de la fiche «Ruralité» (consulté sur la version Web de la messagerie).

Capture d'écran Telegram.

Ce nouvel outil de campagne ne vise pas seulement les militants, mais «tout utilisateur de Telegram», ont expliqué les jeunes macronistes au JDD. Le bot «se veut être le prolongement de Vision Macron», ont-ils précisé, en référence au site Internet lancé pendant la campagne de 2016, qui recensait les propositions du candidat Macron.

Le président sortant et ses équipes ont depuis longtemps décidé d'occuper le terrain des différents réseaux sociaux et canaux de communication : les youtubeurs Mcfly et Carlito avaient ainsi été sollicités pour produire une vidéo visant à inciter les Français à respecter les gestes barrières face à l'épidémie. Ayant rempli l'objectif de nombre de vues que leur avait fixé Emmanuel Macron, ceux-ci avaient été conviés au palais présidentiel pour un «concours d'anecdotes», et avaient organisé un concert du groupe de métal Ultra Vomit dans le jardin de l'Elysée.

Durant l'été 2021, Emmanuel Macron n'avait pas hésité à publier une vidéo sur ses comptes Instagram et TikTok pour contrer de «fausses informations» et «rumeurs» au sujet de la vaccination contre le Covid. Le nouveau robot Telegram vient compléter une stratégie de communication visant expressément l'électorat jeune pour le scrutin présidentiel à venir.