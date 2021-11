«Pas l’air très à l’aise dans cet exercice» : Le Pen appelle Zemmour à se rallier à sa candidature

Invitée du grand jury LCI/RTL/Le Figaro, Marine Le Pen a appelé Eric Zemmour à se rallier à sa candidature pour la présidentielle 2022. Elle a également ajouté qu'elle pensait avoir «la possibilité de gagner» lors d'un second tour.

La candidate RN à l'Elysée Marine Le Pen a appelé ce 28 novembre l'éditorialiste Eric Zemmour à se rallier à sa candidature, estimant qu'il n'était pas en mesure de battre Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022.

«De manière générale, la mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s’est pas faite», a-t-elle affirmé au grand jury LCI/RTL/Le Figaro. Il «n'a pas l’air très à l’aise dans cet exercice», a-t-elle ajouté, en allusion au déplacement de l'éditorialiste à Marseille, marqué par des manifestations d'antifas, et qui s'est terminé par un échange de doigts d'honneur avec une habitante.

Il est maintenant clair que s’il n’est pas candidat je serai devant Emmanuel Macron au premier tour

«Eric Zemmour avait lancé sa candidature sur une promesse qui était celle de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Cette promesse, aujourd’hui, clairement, elle n’est pas tenue», a-t-elle affirmé.

📹 La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite pour Eric Zemmour. Il avait lancé sa candidature sur une promesse: celle de battre Macron et de rassembler plus largement que moi. Cette promesse n'est pas tenue. Je l'appelle au rassemblement. #LeGrandJurypic.twitter.com/EFOckKglEk — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 28, 2021

«Oui, bien sûr», a répondu Marine Le Pen à la question «appelez-vous Eric Zemmour à vous rejoindre ?». «Il est maintenant clair que s’il n’est pas candidat je serai devant Emmanuel Macron au premier tour. Compte tenu du fait qu’au second je suis donnée à 46%, je pense que la famille nationale a la possibilité de gagner», a-t-elle ajouté, en référence au dernier sondage Ifop-Fiducial publié dimanche dans le JDD.

Selon elle, Eric Zemmour «n’apporte pas une plus-value supplémentaire à nos idées.» «Je crois donc qu’il est temps de faire maintenant le rassemblement», a-t-elle également affirmé.

Dans un sondage Ifop/Fiducial pour le Journal du dimanche et Sud-Radio, Emmanuel Macron (stable, entre 25 et 28%) et Marine Le Pen (entre 19 et 20%) seraient toujours en tête si l'élection présidentielle avait lieu ce 28 novembre, alors que le candidat putatif Eric Zemmour perd deux à trois points en trois semaines (entre 14 et 15%).