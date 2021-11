Exemplarité ? Les images d'une «soirée rhum» au ministère des Outre-mer diffusées par Mediapart

Alors que la crise bat son plein dans les Antilles, les images d'une soirée réunissant plusieurs centaines de convives au ministère des Outre-mer circulent. Le cabinet assure que les règles sanitaires en vigueur ont été respectées.

Ce 23 novembre, Mediapart a diffusé les images d'une soirée organisée dans les locaux du ministère des Outre-mer le 16 novembre dernier, sur lesquelles ont peut voir plusieurs centaines de convives, sans masque pour nombre d'entre eux. Un timing qui pose question, selon certains, alors que la crise bat son plein en Guadeloupe et en Martinique. De son côté, le cabinet du ministre Sébastien Lecornu (qui s'est rendu à cette soirée, mais ne figure pas sur les images), souligne que toutes «les lois et règles [sanitaires] en vigueur» ont été respectées lors de cet événement.

Tandis que le pouvoir répond par l’envoi du GIGN et du RAID à la détresse de la Guadeloupe et de la Martinique, on bamboche au ministère des outre-mers de @SebLecornu dans le mépris des réglés sanitaires.

L’enquête de @Mediapart ▶️https://t.co/uWFT9IqiP2

pic.twitter.com/IcYk4p59ks — Edwy Plenel (@edwyplenel) November 23, 2021

Sur la vidéo diffusée par Mediapart et filmée, selon le site, dans un salon rue Oudinot à Paris, on peut voir les invités de cette soirée qui aurait regroupé environ 300 personnes discuter sans masques autour de tables où étaient disposées de nombreuses bouteilles de rhum. Toujours selon le média, plusieurs dizaines d'élus des territoires d'Outre-mer étaient présents lors de cet évènement organisé en marge du 103e congrès des maires.

Commentant les images, le cofondateur de Mediapart Edwy Plenel s'est ainsi indigné qu'on «bamboche» au ministère «dans le mépris des règles sanitaires [...] tandis que le pouvoir répond par l’envoi du GIGN et du RAID à la détresse de la Guadeloupe et de la Martinique». La Guadeloupe est en effet frappée par une grève générale et de nombreuses manifestations dirigées notamment contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale depuis le 15 novembre. De nombreux épisodes de violences ont par ailleurs été observés. En Martinique également, la situation est particulièrement tendue entre violences et appels à la grève générale contre l’obligation vaccinale des soignants et l'instauration du pass.

Port du masque en permanence sauf pour manger et boire évidemment

De son côté, le cabinet du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, sollicité par Mediapart, souligne que le pass sanitaire était contrôlé à l'entrée et précise avoir «respecté les lois et règles en vigueur pour l’organisation de cet événement tout en incitant au respect des gestes barrières», à savoir le «port du masque en permanence sauf pour manger et boire évidemment», et l'«incitation à utiliser du gel hydroalcoolique». Selon la même source, le ministre aurait assisté à ce «cocktail dînatoire» de 20h10 à 21h35 et aurait, contrairement à certains de ses convives, «porté en permanence un masque».

Le 16 octobre dernier, Sébastien Lecornu avait participé à Nouméa à un apéritif organisé par Gil Brial, vice-président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, alors que l'île était soumise à un confinement strict. Le ministre avait reconnu être présent, précisant simplement être resté environ deux heures.