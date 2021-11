Un médecin soupçonné d'avoir vendu plus de 200 faux pass sanitaires placé en garde à vue

Un médecin de 56 ans exerçant en région parisienne et ses complices présumés ont été placés en garde à vue ainsi qu'une vingtaine de personnes susceptibles d'être ses clients. Les pass sanitaires auraient été vendus 1 000 euros l'unité.

Un médecin du Val-de-Marne soupçonné d'avoir vendu au moins 220 faux pass sanitaires, ses complices présumés et une vingtaine d'acheteurs ont été placés en garde à vue mardi, a appris l'AFP de source policière. Le médecin, âgé de 56 ans, tient un cabinet dans la ville de Joinville-Le-Pont, au sud-est de Paris. Il est soupçonné d'avoir vendu au moins 220 faux pass, pour un prix affiché à 1 000 euros pièce.

Lors de la perquisition de son cabinet, les enquêteurs ont saisi, entre autres, des pass et des tests PCR factices. Ce médecin exerce dans le Val-de-Marne, mais a été interpellé en Seine-Saint-Denis, où il vit. Les enquêteurs ont saisi son pavillon «évalué à 600 000 euros», ainsi qu'une «une quinzaine de comptes bancaires pour plusieurs milliers d'euros». Ses complices présumés, une femme de 53 ans et un homme de 49 ans, ont été également interpellés, respectivement dans le Val-de-Marne et en Bretagne, puis placés en garde à vue.

Le réseau social Snapchat utilisé

Ces affaires de falsification liées à la pandémie de Covid-19 mettent souvent en cause «des personnes employées dans les centres de vaccination [...] des cyber-attaquants qui utilisent le code du médecin pour faire de faux pass», mais rarement «un médecin qui se met à monnayer», commente la source policière.

En juillet, les enquêteurs de la Sûreté territoriale du Val-de-Marne avaient été alertés de l'existence d'un compte Snapchat proposant des faux tests PCR et de faux pass sanitaires. Leurs investigations ont «démontré que les patients ne sont jamais venus au cabinet». Les plus de vingt clients placés en garde à vue, tous majeurs, ne seraient pas spécialement opposés à la vaccination. C'est «la période d'été» qui aurait motivé leurs achats frauduleux: «Certains pays demandaient un cycle vaccinal complet et ils ont payé des prix exorbitants pour partir en vacances», avance la source policière.

Les enquêteurs soupçonnent le médecin de fraude auprès de la Sécurité sociale. Au moins trois départements, la Seine-Saint-Denis, Paris et le Val-de-Marne seraient concernés.