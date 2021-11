Des soignants manifestent face à Olivier Véran au CHU de Grenoble (VIDEOS)

Une centaine de membres du personnel du CHU de Grenoble Alpes manifestent sur place ce 12 novembre alors que le ministre de la Santé y inaugure un nouveau plateau technique en compagnie de la ministre chargée des collectivités, Jacqueline Gourault.

Ce 12 novembre, des membres du personnel soignant du CHU de Grenoble Alpes font entendre leurs voix alors que le ministre de la Santé Olivier Véran inaugure dans cet hôpital – où il a jadis exercé le métier de neurologue – un nouveau plateau technique. Il est accompagné de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault. Les manifestants seraient une centaine et dénoncent la pénurie actuelle de médecins, d'infirmières et d'aides-soignants, selon France Bleu.

Une centaine de soignants manifestent à l'arrivée d'Olivier Véran au CHU de Grenoble Alpes, où le ministre de la Santé a exercé et où il est en visite aujourd'hui. https://t.co/7I6bfAOClbpic.twitter.com/Nx0LI3lS21 — France Bleu (@francebleu) November 12, 2021

Des images montrant des soignants allongés sur le sol devant l'hôpital ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Et sinon, le retour à la maison se passe bien ? Toujours satisfait de votre politique ? Visiblement les soignants, ne le sont pas. #HostoKO#Reveilpic.twitter.com/ZMg612GhUY — L'Inter-Urgences (@InterUrg) November 12, 2021

Des manifestants ont brandi une banderole dénonçant l'«effondrement du système de santé», caractérisé selon eux par le «pass sanitaire obligatoire pour l'accès aux soins», des «professionnels interdits de travailler», un «personnel actif épuisé», et la fermeture de services d'urgences, de blocs opératoires et de lits.

Manif en cours au CHU de Grenoble.

Véran vient inaugurer le nouveau plateau technique des urgences...incroyable foutage de gueule !!! pic.twitter.com/2olxoCmwFm — Pascale R (@Pascale84765616) November 12, 2021

Plus tôt dans la journée, Olivier Véran avait annoncé dans la presse que l'Etat allait débloquer 1,6 milliard d'euros pour les établissements hospitaliers et les Ehpad de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une annonce que le maire LR de Voiron Julien Polat a commenté en ces termes, rapportés par France Bleu : «Nous avons un hôpital tout neuf et ce qu'il manque, ce n'est pas l'argent mais les professionnels pour le faire fonctionner.»