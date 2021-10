Mobilisation des Gilets jaunes et des opposants au pass sanitaire à travers la France (EN CONTINU)

Une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes et des opposants au pass sanitaire ce 23 octobre pour contester les mesures sanitaires actuelles ainsi que pour réclamer plus de justice fiscale et sociale face à la hausse du prix des énergies.

Les Gilets jaunes et des opposants au pass sanitaire manifestent à nouveau ce 23 octobre à Paris et dans d'autres villes de France pour contester les mesures sanitaires actuelles et réclamer plus de justice sociale et fiscale face à la hausse du prix des énergies. Ils entendent également exprimer leur désir de démocratie directe et participative.

A Paris, ils se rassemblent à la mi-journée place Félix-Eboué dans le XIIe arrondissement en vue de marcher jusqu'à la place Saint-Pierre, au pied du Sacré-Cœur (XVIIIe arrondissement).

Une soixantaine d’appels à se rassembler ce week-end en France ont été détectés sur les réseaux sociaux, indiquent le renseignement territorial dans une note consultée par le Parisien. A Pau (Pyrénées-Atlantiques), ils étaient nombreux à se rassembler en musique devant l'Hôtel de ville pour contester l'obligation du pass sanitaire.