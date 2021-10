La députée LREM Coralie Dubost revient sur son agression dans Paris

Agressée avec son compagnon alors qu'ils sortaient tous deux d'un restaurant parisien, la députée LREM Coralie Dubost a souhaité revenir sur l'événement à travers une série de publication sur les réseaux sociaux.

Deux jours après son agression à la sortie d'un restaurant du VIIe arrondissement, la députée Coralie Dubost (LREM) a publié le 21 octobre une série de tweets pour remercier ceux qui l'avaient soutenu, tout en dénonçant l'existence d'une campagne mensongère à l'issue de sa mésaventure.

«Oui nous avons été agressés, comme, malheureusement, de trop nombreux français. Un grand merci aux forces de l’ordre et au médecin qui nous ont pris en charge, et qui font œuvre de professionnalisme au quotidien [...] Un grand merci également aux messages de soutien. Dans l’épreuve, la solidarité et la sympathie importent bien plus que quelques messages faux et haineux», a-t-elle écrit avant d'adresser ses «pensées à toutes les victimes de France». «Mon action de femme, citoyenne et élue continuera de se mobiliser pour le droit à une vie paisible. Nous ne céderons rien à la violence, ni à la peur», a-t-elle encore assuré.

Oui nous avons été agressés, comme, malheureusement, de trop nombreux français. Un grand merci aux forces de l’ordre et au médecin qui nous ont pris en charge, et qui font œuvre de professionnalisme au quotidien. — Coralie Dubost (@CoDubost) October 21, 2021

Mes pensées vont vers toutes les victimes de France. Mon action de femme, citoyenne et élue continuera de se mobiliser pour le droit à une vie paisible. Nous ne céderons rien à la violence, ni à la peur. — Coralie Dubost (@CoDubost) October 21, 2021

Le 19 octobre, la députée de l'Hérault a été attaquée par un groupe d'individus qui l'ont fait trébucher afin de lui voler son sac à main qui contenait 2 000 euros en espèces. Egalement projeté au sol, son compagnon s'est fait étrangler par les agresseurs, qui lui ont dérobé sa montre d'une valeur de 12 000 euros ainsi que son portefeuille.