«Tout augmente sauf nos salaires» : les Gilets jaunes reprennent place sur les ronds-points

La hausse des prix du carburant a vu le retour de Gilets jaunes sur les ronds-points et dans certaines grandes villes le 16 octobre. Ils dénoncent également l'augmentation du coût du gaz et de l'électricité et le manque de réactivité du gouvernement.

Le 16 octobre a marqué le retour de Gilets jaunes sur les ronds-points un peu partout en France. En cause, la hausse des prix du carburant, en particulier du gazole qui a battu son record de 2018, mais aussi la stagnation des salaires.

Ils dénoncent ainsi l'augmentation du coût de la vie en général – essence, électricité et baisse du pouvoir d'achat. «C'est une bonne raison de ressortir», a répondu un Gilet jaune au micro de RT France. «On n'est jamais rentrés», a affirmé un autre. «Aujourd'hui on veut se remobiliser et faire voir aux gens qu'on est toujours là», a-t-il renchéri.

Un cortège venu manifester à Paris s'est retrouvé parmi les opposants au pass sanitaire, malgré une volonté d'affirmer la position des Gilets jaunes sur le pouvoir d'achat.

«On voit que tout augmente : gaz, carburant, électricité... Je pense que c'est là qu'il faut descendre», a indiqué un autre Gilet jaune à RT France. «Il y a tout qui augmente sauf nos salaires», a ajouté la manifestante.