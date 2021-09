Ecoliers positifs au Covid : les parents vaccinés obligés de garder leur enfant seront indemnisés

Le gouvernement a annoncé que, même vaccinés, les parents d’un écolier positif au Covid-19 pourront bénéficier d'un arrêt maladie sans délai de carence et seront indemnisés à hauteur de 90% de leur salaire brut.

Le 3 septembre, le gouvernement a apporté une solution au problème des parents vaccinés ne pouvant bénéficier d'un arrêt maladie dans le cas où leur enfant serait positif au Covid-19. Ceux-ci seront désormais indemnisés à hauteur de 90% de leur salaire brut, mais un seul des deux parents pourra bénéficier de la mesure, comme le précise BFMTV.

Un communiqué publié en fin de journée sur le site du ministère du Travail décrit l'ajustement de la réglementation comme suit : «Dès aujourd’hui, le parent d’un enfant déclaré COVID+ pourra bénéficier des indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence, avec un complément employeur, et ce qu’il soit vacciné ou non. Cette indemnisation est ouverte à un seul des deux parents du foyer, lorsqu’il ne peut pas télétravailler.»

La mesure a pris effet le jour même, et le gouvernement précise que les parents concernés seront pour le moment contactés par l'Assurance maladie pour leur délivrer un arrêt de travail et les indemnités journalières. Dans un mois, ceux-ci pourront directement se déclarer sur le service en ligne declare.ameli.fr.

Avec la mise en place du nouveau protocole sanitaire de rentrée des classes qui a débuté le 2 septembre, les parents présentant un schéma vaccinal complet et dont l'enfant était positif au virus ne pouvaient plus être considérés comme cas contacts depuis une décision du ministère de la Santé en date du 22 juillet. Cela implique notamment que ces derniers ne pouvaient plus bénéficier d'un arrêt maladie et que leur seul recours pour s'occuper de leur enfant était donc le chômage partiel, (indemnisé à seulement 70% du salaire), la prise d'un congé enfant malade (non indemnisé, sauf quelques rares conventions collectives) ou la pose d'un congé avec ou sans solde – sous réserve d'acceptation par l'employeur.