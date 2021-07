Le Conseil d'Etat valide la décision d'extension du pass sanitaire annoncée par Macron

L'extension du pass sanitaire annoncée le 12 juillet par Emmanuel Macron a été validée selon l'AFP par le Conseil d'Etat. Celui-ci a en revanche adressé un bémol notamment sur la question des centres commerciaux.

Selon des sources gouvernementales citées par plusieurs médias et l'AFP, le Conseil d'Etat a validé la décision controversée d'étendre l'usage du pass sanitaire portée par l'exécutif.

L'institution a cependant émis une réserve sur l'utilisation de cet outil pour les centres commerciaux. Selon l'AFP, la haute juridiction a aussi validé le principe de l'isolement de 10 jours des malades testés positifs avec possibilité de contrôles jusqu'à 21h00. Selon la source de l'AFP, l'exécutif prévoit aussi une baisse de l'amende à 1000 euros en cas de premier manquement au contrôle.

Saisie par l'association de défense des droits numériques La Quadrature du Net, l'institution avait déclaré le 6 juillet qu'elle ne suspendait pas le pass sanitaire notamment parce qu'il n'était pas «requis pour les activités du quotidien».

Une mesure controversée

L'annonce de la généralisation du pass sanitaire a provoqué de nombreuses manifestations dans toute la France le 17 juillet à la suite de l’allocution d’Emmanuel Macron.

Le président de la République a affiché la volonté de contraindre le plus de Français possible à se faire vacciner par la nécessité de présenter le pass sanitaire dans tout lieu accueillant du public avec une jauge de 50 personnes, les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés ou encore certains transports en commun comme les avions. Les personnes en contact avec des publics vulnérables comme le personnel soignant seront quant à elles obligées de se faire vacciner. Ces nouvelles dispositions entrent en contradiction avec les gages pourtant donnés à plusieurs reprises par Emmanuel Macron lui-même et sa majorité parlementaire.

Le président de la République s’était défendu de toute dérive en précisant que la France n’était pas une dictature puisque la vaccination était gratuite malgré plusieurs critiques émises par l’opposition. «Je n’ai pas fait le choix de l’obligation vaccinale, j’ai fait le choix d’une contrainte qui est le sens même de nation», avait notamment déclaré Emmanuel Macron en précisant qu'«une dictature ce n’est pas ça». «On a maintenu tout le cycle électoral, on rembourse tous vos tests, le vaccin est gratuit», avait-il ajouté. Pour rappel, la vaccination contre le Covid-19 est aussi gratuite dans d’autres pays du monde comme la Chine.

Selon le projet de loi, qui doit encore passer par l'Assemblée et le Sénat, des contrôles seront effectués par les forces de l’ordre (exemptes d’obligation vaccinale), mais aussi par les restaurateurs et les cafetiers.

Le parcours législatif du pass sanitaire doit passer par le Conseil des ministres le 19 juillet avant d’être enfin délibéré par le Parlement ; en premier lieu en commission à l’Assemblée nationale le 20 juillet puis au Sénat le 22 juillet. Les groupes centristes et Les Républicains au Sénat ont par ailleurs annoncé dès le 15 juillet qu’ils saisiront le Conseil constitutionnel, tout comme La France insoumise. Des recours qui pourraient retarder l'entrée en vigueur du texte.