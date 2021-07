Florian Philippot annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022

Le président des Patriotes Florian Philippot a déclaré qu'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle, en proposant «le rétablissement de toutes [les] libertés» et «le départ de la France de toutes les instances supranationales».

Le 14 juillet, le président du mouvement les Patriotes Florian Philippot a annoncé dans plusieurs médias qu'il serait candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains.

Dans une interview accordée au Figaro publiée le 14 juillet à 20h, Florian Philippot a déclaré qu'il serait candidat en proposant «quelque chose d’extrêmement clair : le rétablissement de toutes [les] libertés», après avoir qualifié de «tyrannie» l'extension du pass sanitaire annoncée par Emmanuel Macron le 12 juillet.

Le rétablissement de la souveraineté populaire et nationale, en quittant toutes les instances supranationales qui nous font tant de mal: CEDH, OTAN, Union européenne, Schengen…

L'ancien député européen a ensuite égrené une série d'objectifs motivant sa démarche : «Le rétablissement de la France dans son âme, c’est-à-dire un pays libre, fort, conquérant et indépendant. Celui des contre-pouvoirs, aujourd’hui aux abonnés absents comme le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Le rétablissement du peuple avant tout via le référendum. Et enfin le rétablissement de la souveraineté populaire et nationale, en quittant toutes les instances supranationales qui nous font tant de mal: CEDH, OTAN, Union européenne, Schengen…»

L'obstacle des 500 signatures

Interrogé sur la «multiplication des candidatures dans le camp souverainiste» – telles que celles de Marine Le Pen, Éric Zemmour, ou Nicolas Dupont-Aignan – Florian Philippot a estimé que «le pluralisme politique est une bonne chose» et qu'il porte un combat qu'il «ne retrouve pas dans les candidatures déjà annoncées». «La volonté de sortir la France de l’Union européenne, le "Frexit", est fondamentale pour moi. J’ai quitté le Rassemblement national au moment où il a décidé de ne plus mener ce combat et tourner la page du souverainisme», a précisé l'ancien conseiller de Marine Le Pen.

Sur LCI, Florian Philippot a confirmé quelques heures plus tard sa candidature à la magistrature suprême. Il a déclaré pouvoir s'appuyer sur un mouvement – les Patriotes – qui aura selon lui 30 000 adhérents à la fin de l'été. Une configuration dont l'ancien conseiller régional du Grand Est estime qu'elle devrait lui offrir «de grandes chances» d'obtenir les 500 signatures d'élus nécessaires au dépôt officiel d'une candidature à l'élection présidentielle.

Le 20 juin dernier, la liste Liberté ! emmenée par Florian Philippot avait obtenu 6,95% des suffrages exprimés dans la région Grand Est au premier tour des élections régionales.