Régionales : 34,69% de participation au second tour, 24 points de moins qu'au second tour de 2015

Selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur, le taux de participation au second tour des élections régionales a seulement atteint 34,69% dans la France entière, soit près de 24 points de moins qu'au second tour de 2015. Un record.

Le ministère de l'Intérieur a publié ce 29 juin les chiffres définitifs du scrutin du second tour des élections régionales, qui s'est tenu deux jours plus tôt. Avec 34,69% de participation dans la France entière, ces données révèlent ainsi une abstention de 65,31% après le record de 66,72% du premier tour, soit une progression de la participation de 1,41 point entre les deux tours, selon les calculs de l'AFP.

En 2015, la participation avait atteint 58,41% au second tour des régionales, et elle était de 51,21% lors du second tour des régionales de 2010, rappelle le ministère dans un communiqué. Les départementales enregistrent un taux de participation quasiment similaire : 34,36%, contre 49,98% en 2015.

Le second tour des régionales s'est donc soldé par une abstention record, une prime aux présidents de région sortants PS et LR tous réélus en métropole, ainsi qu'un échec pour certains : le RN échoue à gagner une région et la majorité présidentielle à s'implanter localement.

Si chaque observateur et parti politique y va de son hypothèse pour tenter d'expliquer le désintérêt massif des Français pour ces élections, ces chiffres résonnent surtout comme un signal fort adressé à la classe politique à moins d'un an des élections présidentielles et législatives.