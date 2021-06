Des Femen se menottent devant l’ambassade d’Egypte à Paris

Trois militantes du mouvement Femen se sont enchaînées aux barrières situées devant l'ambassade d'Egypte à Paris afin de protester contre l'emprisonnement de deux jeunes influenceuses pour «trafic d'êtres humains» et «débauche».

Le 25 juin, trois militantes du mouvement Femen se sont menottées, seins nus, aux barrières métalliques situées devant l'ambassade d'Egypte à Paris afin de protester contre la décision des autorités égyptiennes d'emprisonner deux jeunes influenceuses opérant sur les réseaux sociaux TikTok et Likee, Haneen Hossam et Mawadah al-Adham, pour «trafic d'êtres humains». Cité par l'AFP, l'avocat de Mawadah al-Adham, maître Saber Sokkar, rapporte qu'elles sont également accusées de «corruption de la vie familiale et d'incitation à la débauche».

Lors de leur action coup de poing, les militantes ont notamment crié «Femmes unies contre Al-Sissi» (le président égyptien) et «l'indécence est dans vos lois».

L'une d'entre elle estime que Paris devrait «mettre la pression» pour la libération de ces femmes de 20 et 23 ans condamnées à 10 et 6 ans de prison et à une amende de 200 000 livres égyptiennes (10 735 euros). «Elles ont partagé une vidéo d'une femme qui dénonçait et racontait son propre viol [...] et elles ont été incarcérées pour cette raison parce que vidéo a été [considérée] comme indécente», affirme la jeune femme.