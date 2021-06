«Je commence à vraiment comprendre les Français» : Delahousse agacé d'un débat sur les régionales

Lors d'une émission consacrée aux élections régionales et départementales, Laurent Delahousse n'a pas caché son agacement après avoir mis fin, avec peine, à un échange inaudible entre Marlène Schiappa et Olivier Faure.

Lors d'une émission spéciale diffusée le 20 juin sur France 2 consacrée aux résultats du premier tour des élections régionales et départementales marquées par un taux d'abstention historique, le journaliste et présentateur Laurent Delahousse a recadré ses deux invités, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa et le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, alors que ceux-ci s'écharpaient sur le plateau.

Un échange quasi-inaudible pour les téléspectateurs. En effet, les deux invités qui étaient présents pour analyser et débattre de ce scrutin se renvoyaient la responsabilité de l’abstention jusqu'à ce que le ton monte et que leurs voix s'entremêlent. Le journaliste Laurent Delahousse a essayé de reprendre la main en invitant ses invités à se taire : «Olivier Faure... Olivier Faure... Olivier Faure... On va faire un point ! On va faire un point... S'il vous plaît !», demande-t-il.

Je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus !

Les deux convives poursuivent leur échange en ignorant les appels au calme lancés par l'animateur. Excédé, Laurent Delahousse lance finalement une pique à ses deux invités : «Ça fait longtemps que je n'ai pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus !», lâche-t-il amèrement en faisant à demi-mot référence à l'abstention des français.

🇫🇷 FLASH - "Ça fait longtemps que je n’avais pas animé un débat politique, je crois que je commence vraiment à comprendre les Français", s’est emporté Laurent #Delahousse face au brouhaha sur le plateau de #France2 et en référence à l’abstention record aux #regionales2021. pic.twitter.com/g42g2vX6cC — Mediavenir (@Mediavenir) June 20, 2021

Le premier tour des élections régionales 2021 a été boudé par 66,1% des Français, un record absolu et historique sous la cinquième république. Le niveau inédit de l'abstention lors de ces élections régionales 2021 se place à 16 points de plus que les précédentes régionales (50,09%) de 2015.