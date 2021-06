Assa Traoré en partenariat avec Louboutin «pour l’égalité et la justice pour tous»

La militante anti-raciste à annoncé un partenariat avec la célèbre marque française de chaussures de luxe. L'argent issu de la vente d'une collection spéciale servira à «lutter contre les violences policières, le racisme, la discrimination».

Le 16 juin, la militante Assa Traoré a annoncé sur la page Facebook de son comité «la Vérité pour Adama» un partenariat avec la marque de chaussures et de sacs à main de luxe Louboutin, à l'occasion d'une campagne «pour l’égalité et la justice pour tous».

La sœur d'Adama et Bagui Traoré a publié une photo d'elle le poing levé, chaussée d'escarpins à la célèbre semelle rouge – un cliché également relayée par Louboutin sur son compte Instagram. «Je vous remercie chaleureusement de l’honneur que vous me faites en m’associant à votre campagne pour l’égalité et la justice pour tous [...] Je suis profondément touchée par le précieux soutien que vous témoignez à une cause aussi importante et universelle que celle de la lutte contre les violences policières. Mon frère Adama Traoré est mort il y a cinq ans entre les mains des gendarmes, à l’âge de 24 ans, le jour de son anniversaire. Sa vie comptait. Toutes nos vies comptent», commente la militante.

Comme l'indique Christian Louboutin dans une interview accordée au Figaro, «100% des fonds générés par cette collection iront directement [à des] organisations pour lutter contre les violences policières, le racisme, la discrimination». Il s'agit d'association telles que Immediate theatre, qui aide les jeunes défavorisés en Angleterre ; Purposeful, un mouvement féministe basé au Sierra Leone ; ou encore Gathering for justice, qui milite contre «l'inégalité raciale dans le système judiciaire américain», comme le rappelle le quotidien.

Cette collection spéciale d'accessoires du célèbre créateur français a été baptisée Walk a mile in my shoes («marche un kilomètre dans mes chaussures», une formule de Martin Luther King). Soutien de la première heure du mouvement Black Lives Matter, l'acteur britannique Idris Elba, qui a joué dans Luther, the Wire, ou encore Avengers, et sa femme – le mannequin Sabrina Elba – sont également ambassadeurs de la collection Louboutin.