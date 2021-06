Masques, vaccins, vacances... les annonces d'Emmanuel Macron

En déplacement dans le Lot, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces concernant les mesures contre le Covid-19. Le chef de l'Etat a évoqué l'assouplissement de l'obligation du port du masque, la vaccination pour les 12-18 ans et les vacances d'été.

Emmanuel Macron a annoncé le 2 juin depuis le Lot pour sa première étape de son tour de France plusieurs orientations concernant la gestion de la crise du Covid-19.

Vers la vaccination des pré-ados et adolescents

A Saint-Cirq-Lapopie, le président a affirmé que les jeunes de 12 à 18 ans pourraient se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 15 juin. Emmanuel Macron a expliqué que la décision de lancer la vaccination des adolescents avait été prise au cours du conseil de défense qui s'était tenu dans la matinée à l'Elysée. Au 20 heures de TF1, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré que cette vaccination ne serait «en aucun cas obligatoire», et se ferait «sur la base du volontariat et avec l'accord des parents».

Vers un assouplissement progressif du port du masque en extérieur

Le chef de l'Etat a également évoqué lors d'un point presse la perspective de ne plus être obligé de porter le masque en extérieur, qui «se fera de manière différenciée» selon les territoires : «La perspective dans laquelle on vit tous, c’est qu’on puisse progressivement l’enlever, et qu’on puisse l’enlever dans les lieux ouverts où il n’y a pas trop de risque […] Ça se fera là-aussi de manière différenciée sur le territoire […] Au niveau national il faudra encore attendre un peu. Je pense que jusqu'à la fin juin, on va garder au niveau national à peu près la même organisation.»

Des vacances en bleu blanc rouge

Le président a appelé ses concitoyens à prendre cette année leurs vacances en France, ajoutant : «C'est encore mieux.» Il a d'ailleurs invité les Français à «engager les réservations» et à «s'organiser pour passer des vacances cet été». «Nous avons la possibilité en France d'accueillir nos compatriotes en vacances, dans les meilleures conditions», a-t-il défendu.

Le tourisme va être soutenu économiquement par l'Etat

Emmanuel Macron a en outre précisé un futur «plan de reconquête» et d'investissements dans le tourisme, qu'il n'a pas chiffré et qui porterait sur cinq ans, en complément des aides apportées pour faire face à la crise sanitaire. «Le secteur, qui a bénéficié de 30 milliards d'aides depuis le début de la crise [...] bénéficiera d’un nouveau plan de reconquête et de réinvention du modèle», a-t-il déclaré. «Nous allons investir pour améliorer, permettre des passerelles entre les différents métiers, du secteur du tourisme, hôtels cafés, restaurants, de tous les modes d'accueil», a promis Emmanuel Macron.