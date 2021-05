«Je soutiens les forces de l'ordre» : quand un journaliste appelle à manifester avec les policiers

Dans son émission, le journaliste et présentateur Eliot Deval a expliqué que la mobilisation policière du 19 mai était «essentielle». Une prise de position qui a étonné le porte-parole de LFI David Guiraud.

Le 18 mai dans Soir Info sur CNews, le journaliste et présentateur de l'émission Eliot Deval s'est livré à une envolée lyrique dans laquelle il a déclamé son support aux forces de l'ordre et assuré que la mobilisation en soutien aux policiers prévue le 19 mai était «essentielle».

Face à David Guiraud, porte-parole jeunesse de La France insoumise (LFI), le journaliste a déclaré : «Pourquoi cette mobilisation elle est essentielle ? Parce qu'aujourd’hui, et on le traite quotidiennement, les policiers [...] font un travail exemplaire et je dis ça pourquoi ? Parce que j’ai couvert une quinzaine de manifestations des plus tendues à leur côté.» «Je peux même signer que je défends les forces de l’ordre il n’y a aucun problème [...] et j’espère que tous les Français le font [et] soutiennent les forces de l’ordre», a-t-il ajouté dans la foulée.

😕 C'est un passage qui en dit beaucoup sur l'état du pays



Quand un journaliste censé animer les débats utilise sa présence en plateau pour APPELER à la manifestation des syndicats policiers, parlant de son "expérience" complètement biaisée.. Un coup terrible pour la profession. pic.twitter.com/WV22nRz8WQ — David Guiraud (@GuiraudInd) May 19, 2021

Visiblement surpris par cette tirade, le porte-parole de LFI lui a répondu : «Vous êtes en train de faire un spectacle à mon avis qui vous dessert. Vous êtes censé être journaliste. Vous êtes en train d’être un opposant politique.»

Ce à quoi le journaliste a répondu : «Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j’ai fait mon travail de journaliste, je suis allé sur le terrain avec eux, j’ai porté avec eux les protections. Je me suis rendu compte de la violence à laquelle ils étaient confrontés lors des manifestations. Le travail qu’ils effectuaient chaque samedi ou chaque mobilisation. Je suis en contact avec eux quasiment quotidiennement.»

«Et j'y vais d'ailleurs [à la manifestation]», a-t-il dans un premier temps lâché avant de se reprendre : «Si je dois y aller demain ce sera en tant que citoyen.»

«Je crois qu’on est en train de vivre une séquence un peu étrange», a alors ironisé David Guiraud, avant de remarquer : «En tant que citoyen, vous avez parfaitement le droit de dire sur vos réseaux que vous y allez et pourquoi vous y allez. Je ne vous conteste pas ce droit, mais je croyais que sur ce plateau vous étiez journaliste ou présentateur et je trouve que vous outrepassez votre fonction.»

David Guiraud s'est par la suite fendu d'un tweet le 19 mai : «C'est un passage qui en dit beaucoup sur l'état du pays. Quand un journaliste censé animer les débats utilise sa présence en plateau pour appeler à la manifestation des syndicats policiers, parlant de son "expérience" complètement biaisée.. Un coup terrible pour la profession.»

Une grande manifestation des syndicats policiers est prévue ce 19 mai devant l’Assemblée nationale pour demander une «réponse pénale» plus ferme contre ceux qui attaquent les forces de l’ordre.