Meurtre du policier Eric Masson : deux suspects interpellés près d’Avignon

Deux hommes, suspectés du meurtre du brigadier Eric Masson, tué lors d'une opération antidrogue à Avignon le 5 mai, ont été arrêtés ce 9 mai au soir à une vingtaine de kilomètres de la ville.

Deux personnes suspectées d'être impliquées dans le meurtre du policier Eric Masson, 36 ans, le 5 mai à Avignon, ont été interpellées ce 9 mai au soir à une vingtaine de kilomètres de cette ville, rapporte l'AFP qui cite une source proche du dossier.

Selon cette même source, elles sont soupçonnées d'être le tireur et son complice. Ces interpellations surviennent quelques heures après une cérémonie d'hommage au policier devant le commissariat d'Avignon, à laquelle plusieurs centaines de personnes ont participé.

Appelés le 5 mai sur un point de trafic de drogue bien connu, dans le centre historique d'Avignon, les policiers de la brigade d'intervention départementale Vaucluse-Gard, en civil, dont Eric Masson, avaient procédé au contrôle d'une cliente «de ce qui ressemblait à un échange de stupéfiants», selon le procureur Philippe Guémas. Alors que la femme venait d'être arrêtée par les deux policiers, «deux individus s'avançaient [...] et l'un des deux, porteur d'une sacoche en bandoulière, [leur] demandait ce qu'ils faisaient là», a expliqué le procureur.

«Eric Masson déclinait sa qualité de policier et l'individu sortait une arme de poing et faisait feu à deux reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen», a ajouté Philippe Guémas. Le policier est mort sur place et le tireur et son complice ont pris la fuite. Ils étaient depuis activement recherchés.

Un hommage national doit être rendu à Eric Masson, le 11 mai après-midi à Avignon par le Premier ministre Jean Castex qui sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.