Banania : la référence de Rokhaya Diallo pour décrire une activiste universaliste fait polémique

Dans un tweet, la militante Rokhaya Diallo s'en est prise à Pascal Praud pour sa défense de Rachel Khan, artiste et militante défendant l'universalisme. Son message associé à une affiche Banania a été jugé par certains comme «raciste».

Tout est parti des louanges de l'animateur de Cnews Pascal Praud à l'égard de Rachel Khan, une artiste et essayiste qui prend régulièrement position pour défendre l'universalisme républicain et la laïcité. Des éloges qui n'ont visiblement pas été du goût de la journaliste et militante Rokhaya Diallo, qui a réagi par le biais d'un tweet : «Tant qu’on les caresse dans le sens du poil et qu’on chante les louanges de la France, ils nous adorent», écrit-elle. Le message de Rokhaya Diallo est associé à l'image d'une célèbre publicité de la marque Banania représentant un tirailleur sénégalais issu de l'époque coloniale.

Tant qu’on les caresse dans le sens du poil et qu’on chante les louanges de la France, ils nous adorent. pic.twitter.com/13b40LTFgd — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) April 15, 2021

D'aucuns n'ont pas manqué de critiquer l'approche de la militante. Le président de la Licra Mario Stasi a jugé ce tweet «immonde» et estimé qu'il montrait que le «prétendu antiracisme» de Rokhaya Diallo était «une escroquerie qui sert à salir». «Je suis fier de compter Rachel Khan dans mon équipe à la Licra, ce Banania jeté à la figure de Rachel, c’est la banane jetée à la face de Christiane Taubira», poursuit-il, en faisant référence aux attaques racistes contre l'ancienne ministre de la Justice, comparée à plusieurs reprises à un singe.

« Ce tweet est immonde et montre que votre prétendu antiracisme est une escroquerie qui sert à salir. Je suis fier de compter @KhanNRachel dans mon équipe à la @_LICRA_ . Ce Banania jeté à la figure de Rachel, c’est la banane jetée à la face de @ChTaubira » Mario Stasi, pdt Licra https://t.co/yvSEiXHesK — Licra (@_LICRA_) April 15, 2021

Rokhaya Diallo n'a pas manqué de répondre au tweet du président de la Licra en dénonçant «le royaume de l’hypocrisie». «Le racisme s’exprime toute l’année sans qu’on ne les entende jamais mais quand je décris le fait que le plateau de Pascal Praud refuse d’accueillir une parole dénonçant le racisme, c’est moi le problème ?», a-t-elle ajouté.

La @_LICRA_ c’est le royaume de l’hypocrisie. Le racisme s’exprime toute l’année sans qu’on ne les entende jamais mais quand je décris le fait que le plateau de Pascal Praud refuse d’accueillir une parole dénonçant le racisme, c’est moi le problème? https://t.co/ZEFAf9QCef — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) April 15, 2021

La présidente de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), Noémie Madar, y a vu quant à elle du «racisme à visage découvert».

Le racisme à visage découvert. https://t.co/odNuqy8gkK — Noemie Madar (@Noemiemad) April 15, 2021

L'adjoint à la mairie de Paris Arnaud Ngatcha a décrit le tweet comme «choquant», apportant son soutien à Rachel Khan. «Non madame Diallo vous n’avez pas le monopole de la question noire, nous avons tous notre histoire et notre vécu et nous nous passons de vos insultes», a-t-il ajouté.

Tweet choquant de @RokhayaDiallo ! Soutien à @KhanNRachel . Non madame Diallo vous n’avez pas le monopole de la question noire, nous avons tous notre histoire et notre vécu et nous nous passons de vos insultes. @_LICRA_@MarioPstasihttps://t.co/a5dGG2YUiv — Arnaud Ngatcha (@ANgatcha9) April 15, 2021

L'intellectuel Raphaël Enthoven a lui aussi critiqué la posture de Rokhaya Diallo : «Piquée au vif, jalouse comme une vieille diva, violente comme une enfant dépossédée, Rokhaya Diallo vient, publiquement, de s'autodétruire en basculant aux dépens de Rachel Khan dans le gros racisme colonial qui pue.»

Piquée au vif, jalouse comme une vieille diva, violente comme une enfant dépossédée, #RokhayaDiallo vient, publiquement, de s'autodétruire en basculant aux dépens de #RachelKhan dans le gros racisme colonial qui pue. #Bananiapic.twitter.com/yL6Rh0cUcR — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) April 15, 2021

En réponse à Raphaël Enthoven, Rokhaya Diallo a réagi virulemment avec ce message : «Il ne va jamais me lâcher. Quel vieux bouffon.»

Il ne va jamais me lâcher. Quel vieux bouffon. — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) April 15, 2021

Afin de se justifier et répondre à ses détracteurs, Rokhaya Diallo a expliqué que «cette affiche coloniale symbolis[ait] la posture satisfaite et dénuée de toute critique qu’il convient d’adopter pour recevoir l’approbation de Pascal Praud et de son plateau». «Et si l’on s’en tient à l’historique de l’émission, cela me semble assez évident», a-t-elle ajouté.