Didier Raoult fait Commandeur de l'Ordre national du Lion par le président du Sénégal

En visite au Sénégal dans le cadre de ses recherches épidémiologiques, le professeur Didier Raoult a été fait Commandeur de l'Ordre national du Lion par le président sénégalais Macky Sall. Une «grande fierté» pour cet épidémiologiste né à Dakar.

Le célèbre épidémiologiste Didier Raoult s'est rendu à Dakar au Sénégal le 27 mars dans le cadre de ses recherches qui portent notamment sur les variants du Covid-19. Le 30 mars, le médecin marseillais a été reçu par le président sénégalais Macky Sall, qui l'a fait Commandeur de l'Ordre national du Lion. Sur le réseau social Twitter, le professeur, qui dirige par ailleurs l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée infection de Marseille, a évoqué cette décoration qu'il dit avoir reçue avec une «grande fierté».

J'ai eu l'honneur d'être fait Commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal par le President de la République, Macky Sall.

C'est pour moi une grande fierté. pic.twitter.com/tJwcWCX3za — Didier Raoult (@raoult_didier) March 31, 2021

Didier Raoult a été reçu le même jour par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, avec lequel il a pu rencontrer les autorités en charge de cette crise épidémique. Durant son séjour, il va échanger avec les chercheurs sénégalais sur la riposte à la pandémie de coronavirus et discuter avec les autorités du «transfert des nouvelles technologies qui aideront davantage à gérer les mutations des virus», est-il mentionné dans une note du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans un tweet publié le 30 mars, Didier Raoult avait par ailleurs déclaré que le Sénégal avait «beaucoup à nous apprendre».

Je suis cette semaine au Sénégal, où je mène des recherches sur l'émergence des variants du COVID-19.

J'ai été reçu par M. le Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui m'a présenté les équipes en charge de la lutte contre le virus. Le Sénégal a beaucoup à nous apprendre. pic.twitter.com/HbjIZbdxWb — Didier Raoult (@raoult_didier) March 30, 2021

Des relations de travail étroites avec ses homologues sénégalais

Cette visite de travail est la première effectuée par Didier Raoult au Sénégal depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19. L'épidémiologiste est un habitué de Dakar, puisqu'il y est né en 1952 et qu'il y a vécu plusieurs années avant d'aller vivre en France. Comme le rapporte le média Sene News, Didier Raoult collabore notamment avec le professeur Souleymane Mboup de l’IRESSEF (Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation) ou encore le docteur Cheikh Sokhna Paludologue de l’IRD (Institut de recherche pour le développement).

Depuis le début de la pandémie, Didier Raoult suscite en France un certain nombre de polémiques par ses prises de position souvent aux antipodes de celles de ses confrères. Le professeur Didier Raoult attire l'attention sur la faible dangerosité du virus du Covid-19, défend l’hydroxychloroquine et l’azithromycine pour soigner les individus atteints, considère que les mesures de confinement prises par les autorités sont inefficaces et dénonce régulièrement le poids des lobbies pharmaceutiques dans la prise de décisions politiques.

Le professeur Didier Raoult, qui était initialement membre du Conseil scientifique formé le 11 mars 2020 par l'exécutif, avait qualifié cette assemblée de «faillite totale» avant de s’en retirer. Depuis fin décembre, l'homme de sciences est par ailleurs visé par une plainte de l'Ordre des médecins après des propos jugés controversés sur l'épidémie.