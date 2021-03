Conférence de presse de Jean Castex : vers de nouvelles restrictions ?

Confinement du Pas-de-Calais le week-end, d'autres restrictions dans les 20 autres départements surveillés, «pass sanitaire» en vue d'un retour à la normale : Jean Castex doit éclaircir de nombreux points lors d'une nouvelle conférence de presse.

Le Premier ministre tient une nouvelle conférence de presse ce 4 mars alors que des mesures de restrictions supplémentaires sont à l'étude dans une vingtaine de départements, où la circulation du virus s'est amplifiée ces derniers jours. Le Pas-de-Calais sera, selon plusieurs médias, le premier des 20 départements placés sous «surveillance renforcée» à inaugurer le confinement le week-end, après les agglomérations de Nice et Dunkerque la semaine passée. Paris et sa région échappent pour le moment à cette mesure.

L'objectif annoncé de l'exécutif est d'éviter au maximum le reconfinement local, au moment où des pays voisins comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne passent au déconfinement progressif. Emmanuel Macron devait réunir le 3 mars en fin d'après-midi Jean Castex et les ministres concernés pour étudier les différents scénarios de réouverture des lieux publics, et notamment l'introduction d'un «pass sanitaire» évoqué la semaine dernière par le chef de l'Etat, a fait savoir l'Elysée à l'AFP.

Pour tenter de faire passer les mesures qui s'annoncent, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenté le 3 mars de redonner espoir, prévoyant un «retour à une vie plus normale [...] peut-être dès la mi-avril». «Il faut tenir encore quelques semaines, quatre à six semaines», avait lâché deux jours avant Emmanuel Macron à un étudiant.

En attendant, l'exécutif entend donner des perspectives : la réunion doit permettre d'étudier les outils d'anticipation ainsi que les modalités que pourrait comporter un «pass sanitaire», comme les QR codes à utiliser dans des lieux publics, les protocoles expérimentaux pour les événements culturels et sportifs ou les restaurants, afin d'être prêt lorsque la réouverture sera possible, a expliqué une source gouvernementale à l'AFP, avant les annonces du Premier ministre.

Le «pass sanitaire» à l'étude

Emmanuel Macron avait évoqué la semaine dernière la mise en place en France d'un «pass sanitaire» afin de rouvrir certains lieux sans conditionner leur accès à la vaccination, en considérant que ce «sujet important» qui «va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés», doit être «préparé dès maintenant, techniquement, politiquement et juridiquement».

Lors de la réunion du 3 mars, l'exécutif devait aussi étudier les expérimentations de réouverture de certains espaces publics, musées, théâtres et cinémas et festivals, comme celles menées à Marseille, Paris ou Lyon. Deux concerts test auront lieu «dans la deuxième quinzaine de mars», avec un millier de personnes, dans la salle de spectacle du Dôme à Marseille, assis avec la possibilité de se lever. Toutes les personnes seront testées avant le concert et les cas positifs ne seront pas filtrés mais des tests post-événement évalueront les contaminations. A Paris, 5 000 personnes participeront à une expérimentation dans la salle Accor Arena, un concert debout avec un groupe test.

Au niveau national, le nombre de nouvelles contaminations en 24 heures était de 26 788 le 3 mars au soir. Et le nombre de patients atteints de Covid-19 soignés en réanimation continue également de progresser, avec 3 637 malades le même jour, soit le niveau le plus élevé depuis fin novembre. Mais ce chiffre reste éloigné du pic de la 2e vague de l'automne (4 900) et surtout, de la 1ère vague au printemps (7 000). 326 nouveaux décès ont été comptabilisés dans les hôpitaux le 3 mars, un rythme qui demeure stable. Depuis le début de l'épidémie, plus de 87 000 personnes sont décédées du Covid en France.