L'ancien ministre Jean-Michel Baylet entendu dans le cadre d'une enquête pour viols sur mineur

Jean-Michel Baylet a été auditionné par la brigade de protections des mineurs le 25 février. L'ancien ministre de François Hollande et François Mitterrand dénonce des «allégations mensongères».

L'ancien ministre et patron du groupe de presse La Dépèche du Midi Jean-Michel Baylet a été auditionné le 25 février à Paris par la brigade de protection des mineurs. Accusé de viols et d'agression sexuelle, l'ancien ministre du gouvernement Hollande conteste formellement les faits «qui se seraient déroulés il y a 41 ans», comme l'explique son avocat Jean-Yves Dupeux dans un communiqué. Le parquet de Paris a confirmé avoir ouvert une enquête le 9 juin 2020 pour «viols» et «agressions sexuelles» sur mineur de moins de 15 ans, faits pour lesquels il a été auditionné.

Actuel maire de Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), il fut à la tête du Parti radical de gauche (1996-2016) et membre à quatre reprises d'un gouvernement de gauche sous François Mitterrand et François Hollande. Secrétaire d'Etat puis ministre entre 1984 et 1993, il avait été nommé ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en février 2016.

Le parquet de Paris applique désormais une nouvelle doctrine dans le cadre des accusations de viols contre des mineurs et ouvre systématiquement des enquêtes, afin d'établir si il existe d'éventuelles autres agressions non prescrites. Le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, a demandé le 1er février aux procureurs de France, dans une note citée par l'AFP, d'intensifier cette pratique alors que de telles accusations se sont multipliées ces derniers mois contre différentes personnalités.