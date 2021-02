«Etudiants, pas influenceurs» : des jeunes recalent la stratégie de communication du gouvernement

Sur Twitter, le mot-dièse #etudiantspasinfluenceurs est en tête des tendances. Une réaction à la stratégie de communication du gouvernement, qui s'adresse aux jeunes précaires en faisant appel à des influenceurs.

Le 24 février, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a lancé sur les plateformes YouTube et Twitch une émission mensuelle intitulée #SansFiltre. Le thème de cette première émission était la précarité des jeunes touchés par la pandémie de Covid-19. Invités à débattre avec Gabriel Attal, les influenceurs et youtubeurs EnjoyPhoenix, Fabian, Elise&Julia et Malek Délégué étaient présents sur le plateau. Une stratégie destinée à cibler une jeunesse parfois éloignée des médias traditionnels, mais qui s'est attiré de nombreuses critiques sur Twitter, regroupées derrière le hashtag #etudiantspasinfluenceurs.

Durant l'heure et demie qu'a duré cette émission diffusée en direct, les célébrités des réseaux sociaux n'ont pas hésité à dire au porte-parole de 31 ans que «les jeunes crèvent la dalle», ou que les «étudiants sont en galère» et en «dépression», et redoutent des «diplômes en carton», comme le rappelle BFM TV.

Une critique du format de l'émission a également été formulée par EnjoyPhoenix (de son vrai nom Marie Lopez), âgée de 25 ans et suivie par 5 millions d'abonnés sur Instagram : «Je trouverais ça super que la prochaine fois il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer, parce que ce n'est pas mon métier. Je viens juste poser les questions que ma communauté aimerait mettre en avant».

«Ils ne nous représentent en aucun cas»

Mais les critiques visant l'émission sont surtout venues des réseaux sociaux, portant plus sur la nature des invités que sur le débat en lui-même. Le mot-dièse #etudiantspasinfluenceurs s'est ainsi imposé en tête des tendances sur le réseau social. Un hashtag relayé entre autres par l'oratrice nationale de la France insoumise Julie Garnier, et par l'économiste Thomas Porcher, comme le rappelle le journaliste de BFM TV Raphaël Grably.

Julie Granier a publié sur son compte Twitter la photo deux jeunes, accompagnée du hashtag «ceux qu'on voit jamais à la télé» et de ce commentaire : «Je vous présente deux étudiants pas influenceurs de Paris et Evry. Le jour ils sont derrière leur cours Zoom. Le soir dans leur chambre de 9m². Et le week-end, ils font des collectes pour qu'eux et tous leurs camarades puissent remplir un peu le frigo».

Le jour ils sont derrière leur cours zoom. Le soir dans leur chambre de 9m2. Et le week-end, ils font des collectes pour qu'eux et tous leurs camarades puissent remplir un peu le frigo.#CeuxQuOnVoitJamaisAlaTVpic.twitter.com/4Jlf5ZLKDP — Julie Garnier 🐝 (@JulieGarnierFI) February 27, 2021

Thomas Porcher a quant à lui salué les étudiants qui ont lancé ce hashtag, estimant que «pour qu'un porte-parole du gouvernement puisse penser qu'inviter trois influenceurs sur Twitch suffise à endormir la jeunesse, c'est vraiment qu'il vous prend pour des idiots».

Bravo aux étudiants qui ont lancé le hashtag #etudiantspasinfluenceurs parce que franchement, pour qu'un porte-parole du gouvernement puisse penser qu'inviter 3 influenceurs sur twitch suffisent à endormir la jeunesse, c'est vraiment qu'il vous prend pour des idiots. https://t.co/k8ENIwlt4M — Thomas Porcher (@PorcherThomas) February 26, 2021

La députée EELV au Parlement européen Karima Delli a elle aussi félicité les étudiants à l'origine de #etudiantspasinfluenceurs, en considérant qu'il est «ridicule» d’inviter des personnes «qui ne sont pas concernées pour parler de la détresse étudiante».

🙌🏽 Bravo les étudiants d’avoir créé le hashtag #etudiantspasinfluenceurs ! C’est ridicule d’inviter des personnes qui ne sont pas concernées pour parler de la détresse étudiante ! (Précarité, solitude, suicide, dépression... ) ! CES influenceurs ne REPRÉSENTENT PAS les étudiants. https://t.co/nFQPKV9x3D — Karima Delli (@KarimaDelli) February 26, 2021

Le hashtag a été employé dans des publications relayées ou aimées par des milliers d'utilisateurs de Twitter, telles que celle-ci, qui s'indigne de la «honte absolue» que constitue le fait d'inviter des personnes «qui ne sont pas concernées pour parler de la détresse étudiante».

une honte absolue d‘inviter des personnes qui ne sont pas concernées pour parler de la détresse étudiante #etudiantspasinfluenceurs — dats de merde (@datsmathilde_) February 26, 2021

D'autres mettaient en cause le niveau de vie des invités, tel Val, qui a affirmé que «les influenceurs gagnent déjà bien la leur grâce aux réseaux et sponsors». «Ils ne nous représentent en aucun cas. Si vous voulez donner la parole à des étudiants, petit conseil : invitez des étudiants», lance-t-il à l'adresse du gouvernement.

on fait des études pour gagner notre vie tandis que les influenceurs gagnent déjà bien la leur grâce aux réseaux et sponsors. ils ne nous représentent en aucun cas. si vous voulez donner la parole à des étudiants, petit conseil: invitez des étudiants. #etudiantspasinfluenceurs — Val (@Pasta_Vox) February 26, 2021

Un avis partagé sur Twitter par cette étudiante, qui affirme avoir «des témoignages poignants d’étudiants à vous faire pleurer». «C’est pas celle qui fait des vlog à Dubaï pendant nos cours de Zoom qui nous représente, on marche sur la tête là !», s'est-elle indignée.

Invitez moi à l’Elysée vous allez voir moi je sais c’quon a vécu j’ai des témoignages poignants d’étudiants a vous faire pleurer c’est pas celle qui fait des vlog à Dubai pendant nos cours de zoom qui nous représente on marche sur la tête là !!!! #etudiantspasinfluenceurs — Nei (@nrhxnn) February 26, 2021

Certains utilisateurs du hashtag mettaient également en avant le fait que les invités de Gabriel Attal étaient «déscolarisés».

je vous invite fortement à utiliser le hashtag #etudiantspasinfluenceurs car il est inadmissible d‘inviter des personnes 1) déscolarisées 2) riches pour parler de problématiques étudiantes et il aurait été de bon ton de donner la parole aux concernés — à tout hasard — — Spinozette (@datsphilosophe) February 26, 2021

Une vidéo suggestive publiée sur TikTok et réalisée en marge de l'émission par certains des influenceurs présents a également été critiquée.

2/ résultat : ils profitent pour tourner une vidéo obscène dans un haut lieu de la République...#etudiantspasinfluenceurspic.twitter.com/0o4wKl3mze — Jérémy Lne ن (@jeremylne) February 26, 2021

Certains n'ont pas hésité à parler de «propagande politique pour 2022» de la part du gouvernement.

J'ai déjà manger du riz blanc pendant 2 semaines je perdais du poids tel un aventurier du koh lanta j'étais amorphe je dormais toute la journée. Mais la priorité du gouvernement c'est la propagande politique pour 2022 ? — Shinichi Okazaki (@stark0080) February 26, 2021

Le syndicat étudiant de Montpellier Solidaire a quant à lui estimé que le choix du gouvernement de communiquer au travers d'influenceurs «n'est pas anodin» : se servir d'EnjoyPhoenix ou de McFly et Carlito serait un moyen «de dépolitiser nos revendications tout en touchant leur public, souvent très jeune».

Que ce soit EnjoyPhoenix ou McFly et Carlito, le choix du gouvernement de communiquer au travers d'influenceurs n'est pas anodin : c'est un moyen de dépolitiser nos revendications tout en touchant leur public, souvent très jeunes.#etudiantspasinfluenceurs — Solidaires étudiant-e-s 34 (@SolidairesEtu34) February 26, 2021

Quelques jours auparavant, Emmanuel Macron avait en effet promis de participer à «un concours d'anecdotes» si le clip des deux youtubeurs McFly et Carlito rappelant les gestes barrières franchissait la barre des 10 millions de vues. Un objectif atteint en trois jours.