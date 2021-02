Les modalités du nouveau confinement localisé à Dunkerque et Nice

L'agglomération dunkerquoise et toute la côte des Alpes-Maritimes sont confinées ce week-end et le prochain. De nouvelles mesures qui s'additionnent au couvre-feu.

Du vendredi 26 février 2021 à 18h au lundi 1er mars à 6h, puis du vendredi 5 mars à 18h au lundi 8 mars à 6h, l'agglomération dunkerquoise et toute la bande côtière des Alpes-Maritimes expérimentent un confinement local afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Le reconfinement de Dunkerque a été annoncé sur place le 24 février par le ministre de la Santé Olivier Véran, qui s'est inquiété de l'incidence «alarmante» de l'épidémie de coronavirus. Les mesures concernent les 17 communes (dont Grande-Synthe et Gravelines) de la Communauté urbaine de Dunkerque, et les 40 communes (dont Bergues) de la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Le confinement de Nice a quant à lui été annoncé le 22 février par le préfet Bernard Gonzalez, mais l'arrêté préfectoral n'a été émis que le 26 février, comme le rappelle Franceinfo. Il concerne 63 communes de la Côte d'Azur de Menton à Théoule-sur-Mer, soit l'intégralité du littoral des Alpes-Maritimes, une zone qui regroupe plus de 90% de la population du département.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le maire de Nice, Christian Estrosi, a énoncé une série de lieux fermés au public dans le centre-ville niçois : le trottoir sud de la promenade des Anglais, le quai des Etats-Unis, le boulevard Franck Pilatte, le sentier du Littoral et les plages. Les quatre marchés de la ville qui proposent des produits non-essentiels seront également fermés, mais les marchés alimentaires seront ouverts, «organisés avec des filtrages et des jauges».

Le préfet Bernard Gonzalez a évoqué «les mêmes règles que lors du confinement d'octobre», tandis que le gouvernement a précisé que les restrictions mises en œuvre sur le littoral du Nord seront les mêmes que celles appliquées dans les Alpes-Maritimes.

Un confinement semblable à celui de l'automne et qui s'additionne au couvre-feu

Ce confinement ciblé sur les côtes du Nord et des Alpes-Maritimes ne remplace pas le couvre-feu. Ainsi, sauf motif valable, il ne sera toujours pas possible de se déplacer de 18h à 6h.

En journée et en remplissant une attestation de déplacement dérogatoire, il sera néanmoins possible de :

– Se promener ou de pratiquer une activité sportive individuelle dans un rayon de 5 kilomètres autour du domicile et pendant une heure par jour.

– Faire ses courses dans les magasins ouverts (y compris pour y retirer ses commandes), sans limite kilométrique ni de durée. La jauge dans ces commerces est cependant restreinte : elle passe de 10 mètres carrés par client à 15 mètres carrés dans ceux de plus de 400 mètres carrés, comme le rappelle le Huffington Post. Les rayons des produits non-essentiels dans les magasins autorisés à ouvrir seront accessibles, et les garages, les stations-service et les librairies resteront ouverts. Les magasins de vêtements ou d'articles de sport, ou encore les coiffeurs seront quant à eux fermés.

– Effectuer des déplacements professionnels, se rendre à un rendez-vous médical, déménager, se déplacer pour «motif impérieux» (garde d'enfant, aide d'une personne vulnérable, enterrement…), réaliser des démarches administratives ou juridiques, le tout également sans limite de durée ou de distance.

– Effectuer des déplacements longue distance (en bus, train ou avion).

– Se rendre dans un lieu de culte (les messes dominicales seront cependant «limitées à 30 minutes», selon l'évêque de Nice, André Marceau, dont les propos ont été rapportés par Franceinfo).

En revanche, la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites dans l’ensemble du département du Nord et dans les Alpes-Maritimes. Il est également interdit de diffuser de la musique amplifiée sur la voie publique et à l’extérieur des établissements recevant du public.