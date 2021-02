Covid-19 : la Haute autorité de santé ne recommande pas le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans

Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, le troisième à être autorisé en France, n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans, faute de données actuellement disponibles sur son efficacité dans cette classe d'âge, selon l'avis de l'HAS.

Feu vert de la Haute autorité de santé (HAS) française pour le vaccin d'AstraZeneca, mais uniquement, à ce stade, pour les moins de 65 ans : «Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans», a déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'un point presse en ligne ce 2 février 2021. Et d'ajouter : «Cet avis sera revu à la lumière de données cliniques complémentaires que nous attendons prochainement.»

D'autres pays, dont l'Allemagne, la Suède, la Pologne ou l'Italie, déconseillent également le vaccin d'AstraZeneca aux plus âgés, considérant qu'on ne peut pas évaluer son efficacité sur la base des données actuelles – une décision allant à rebours des recommandations de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Covid-19 : le vaccin #AstraZeneca pas recommandé aux plus de 65 ans (Haute autorité de santé) #AFPpic.twitter.com/c18aIE0cod — Agence France-Presse (@afpfr) February 2, 2021

En outre, la HAS a recommandé que le vaccin du laboratoire suédo-britannique puisse être administré par les pharmaciens et les sages-femmes, en plus des infirmiers et des médecins.

Il s'agit du troisième vaccin contre le nouveau coronavirus à être autorisé par la HAS française, après ceux de Pfizer/BioNTech (américain-allemand) et de l'américain Moderna. Selon l'AFP, le produit d'AstraZeneca se distingue notamment des deux autres par le fait qu'il peut être stocké à long terme dans des frigos classiques, facilitant son déploiement logistique.

Le gouvernement doit désormais décider d'entériner ou non l'avis de la HAS.





Détails à suivre...