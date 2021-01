Non-respect du couvre-feu : 90 personnes verbalisées dans une soirée en Seine-et-Marne

Une fête organisée dans un hangar d'une petite ville de Seine-et-Marne a donné lieu à 90 verbalisations pour non-respect du couvre-feu. La police recherche toujours le ou les organisateurs de cette soirée clandestine.

Dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021, les forces de l'ordre ont verbalisé 90 personnes participant à une fête organisée à Collégien (Seine-et-Marne), en infraction avec le couvre-feu en vigueur sur l'ensemble du territoire national.

Selon BFM TV, la fête était organisée dans un entrepôt de la commune de l'Est parisien, situé allée du Clos-des-Charmes. Les forces de l'ordre sont intervenues vers 21h en verbalisant pour non-respect du couvre-feu 11 personnes qui se trouvaient sur un parking attenant, proche de l'autoroute A4. Deux heures plus tard, les policiers ont obtenu l'autorisation judiciaire de pénétrer dans le bâtiment et ont mis fin à la fête. 81 participants ont alors été verbalisés. De l'alcool et du matériel de son et lumière ont été saisis.

Quatre personnes ont été entendues librement au commissariat de Noisiel, mais aucune garde à vue n'a eu lieu, selon les informations de Franceinfo. Les forces de l'ordre sont toujours à la recherche du ou des organisateurs de la soirée.

Dans un premier temps, celle-ci avait été présentée comme une soirée libertine par BFM TV et Franceinfo, mais cette information a été démentie par Le Parisien peu de temps après.