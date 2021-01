Didier Raoult sur le confinement : «On va rendre tout le monde fou»

Interviewé sur Radio Classique, le professeur marseillais Didier Raoult a déploré l'éventuel confinement à venir : «On ne va pas proposer à la population de vivre entièrement cloisonnée tout le reste de l'histoire de l'humanité !»

Le 28 janvier, le charismatique et controversé professeur de IHU de Marseille Didier Raoult, a répondu aux questions de Radio Classique, en partenariat avec Le Figaro. Evoquant le probable troisième confinement, Didier Raoult s'est fait critique : «C'est mieux de ne pas confiner [les gens], on va rendre tout le monde fou, on va ruiner les gens.»

«Le nombre de problèmes psychiatriques [...] est en train d'exploser», alerte-t-il.

Il va falloir s'arrêter à un moment !

«Il faut revenir sur Terre», recommande ainsi Didier Raoult en assurant qu'il n'y a «pas d'évidence que les mesures sociales qui [ont] été prises [par le gouvernement] pour contrôler cette épidémie aient contrôlé quoi que ce soit».

«Il faut laisser les gens vivre, les soigner et on écrira avec le temps l'histoire de cette maladie», dit-il avec cet espérance : «On ne va pas proposer à la population de vivre entièrement cloisonnée tout le reste de l'histoire de l'humanité. Il va falloir s'arrêter à un moment !»

Pour lui, le gouvernement répond ainsi par ses mesures à l'épidémie avec une «émotion disproportionnée». Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le même jour des chiffres inquiétants, notamment concernant la présence du variant anglais, Didier Raoult explique que les deux facteurs de la mortalité seraient «l'âge et l'obésité». Pour lui, on vit «dans des sociétés d'obèses, les obèses sont particulièrement sensibles à cette maladie [...] le vrai point de lutte c'est contre l'obésité et la consommation de boisson sucrée».