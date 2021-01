Renommer un collège «Samuel Paty» : la proposition divise une commune du Var

Le maire d'Ollioules a souhaité donner le nom du professeur d'histoire-géographie assassiné à un collège de sa commune, mais la proposition n'a pas suscité l'enthousiasme et a été retirée.

Le maire Les Républicains d'Ollioules Robert Beneventi souhaitait donner le nom de Samuel Paty au collège «Les Eucalyptus» situé dans sa commune, en hommage au professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre dernier pour avoir montré des caricature de Mahomet à ses élèves. Les enseignants, élèves et parents d'élèves du collège étant très majoritairement opposés à ce projet, il ne sera finalement pas soumis à délibération lors du conseil municipal du 30 janvier.

Le maire de la ville de 13 000 habitants située non loin de Toulon, dans le Var, explique sa proposition en ces termes, relayés par France Bleu : «Je voulais rendre hommage à ce professeur tué dans des conditions horribles. C'est pour moi un symbole fort de la République. À Ollioules, nous avons la place Jean-Jaurès, lui aussi assassiné, nous avons la rue Gabriel-Péri, assassiné par les nazis. Donc pour moi, c'était naturel et évident de saluer la mémoire de Samuel Paty.»

Robert Beneventi avait obtenu l'accord de la famille de Samuel Paty et du Conseil départemental du Var, mais 100% des enseignants, 89% des parents et 69% des élèves se sont opposés au projet dans un sondage réalisé sur le logiciel de gestion de vie scolaire Pronote, toujours selon France Bleu. Une professeur de mathématiques représentante syndicale SNES a affirmé que rebaptiser le collège «Samuel Paty» ferait des enseignants «une cible alors [qu'ils] n'en [ont] pas besoin». «C'est prendre un risque qui peut être évité», a-t-elle encore justifié.

Le maire a donc retiré sa proposition, avec le commentaire suivant : «Je ne leur en veux pas car c'est l'état d'esprit général de notre pays. C'est la pusillanimité qui règne aujourd'hui et c'est préoccupant. On ne s'en rend pas compte mais nous sommes en train de nous coucher et de laisser filer les valeurs de la République. Il faut se redresser et défendre ces valeurs». Robert Beneventi a toutefois assuré qu'il y aurait un hommage rendu à Samuel Paty. «J'y tiens. Je le dois à sa mémoire, à ses parents et aux Ollioulais», a-t-il précisé.