«Diversité», «Europe»… : des journalistes de France TV payés pour privilégier certains sujets ?

D’après des informations rapportées par Le Monde, les rédacteurs en chef de France Télévisions seraient rémunérés en partie au rendement pour évoquer des sujets comme «la diversité», «l’Europe» ou encore l’«Outre-Mer».

Dans un article mis en ligne le 18 janvier 2021, Le Monde révèle que depuis quelques mois, les rédacteurs en chef de France Télévisions seraient désormais payés en partie au rendement afin d'évoquer des sujets comme la diversité, l'Outre-Mer ou encore l'Europe. Un positionnement qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment dans les rangs des eurosceptiques.

«"Diversité, visibilité, Outre-Mer, Europe". Ce libellé, dont la deuxième partie peut paraître pour le moins énigmatique, décrit les objectifs assignés aux rédacteurs en chef de France Télévisions depuis quelques mois, et dont dépend désormais une partie, variable, de leur rémunération», écrit en introduction de son article le quotidien du soir.

Pressions de l'exécutif ?

Une stratégie qui n'est pas sans rappeler les récentes sorties de Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, qui s'agace régulièrement des errances, selon lui, du groupe public, principalement en matière de couverture de l'actualité européenne.

Il avait d'ailleurs appelé, le 17 septembre 2020 lors d’une audition à l’Assemblée nationale, à «renforcer les mécanismes qui conduisent nos chaînes publiques à parler davantage d’Europe» et à chercher «tous les moyens possibles de contrainte ou de pression pour arriver à cela», évoquant même «une obligation de service public».

Le Monde explique à ce titre que, durant l'examen du projet de loi audiovisuel début 2020, plusieurs amendements avaient été déposés par des députés La République en marche (LREM) «afin de pousser France Télévisions à renforcer sa couverture européenne». Si l'examen du projet de loi a été suspendu pour cause de Covid-19, l'exécutif n'aurait, d'après nos confrères, toujours pas renoncé à faire parler de l'Europe... «De fait, Emmanuel Macron l’a mis au cœur de son action, et il compte bien faire valoir ses succès à Bruxelles, s’il devait se présenter à sa succession en 2022», écrit encore Le Monde.

Parler d'Europe... en bien ?

Parler de l'Europe, oui, mais comment ? Réagissant à la publication de l'article du Monde ce 18 janvier, Clément Beaune s'est réjoui d'une «excellente initiative du service public», invitant les journalistes à «parler d’Europe, avec toute la diversité des opinions».

Une excellente initiative du service public ⁦⁦@Francetele⁩

Parler d’Europe, avec toute la diversité des opinions, c’est une nécessité démocratique 🇫🇷🇪🇺 https://t.co/VHXpMNdCwD — Clement Beaune (@CBeaune) January 18, 2021

Mais les opinions critiques de l'Union européenne auront-elles également voix au chapitre ? Du côté des eurosceptiques, certains en doutent. Sur Twitter, Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit, dénonce par exemple une «propagande de l'Union européenne en Marche», en référence au mouvement politique éponyme fondé par Emmanuel Macron.

🚨 Le propagande de l’UE 🇪🇺 en Marche !



À France Télévisions, les rédacteurs en chef incités à parler davantage de l’UE : une partie variable de leur rémunération en dépend !#ReprenonsLeContrôle#GénérationFrexit 🇫🇷https://t.co/srwpiLz6yt — Charles-Henri Gallois 🇫🇷 (@CH_Gallois) January 18, 2021

«Incitation financière pour "parler d’Europe" sur France Télévisions, entendez faire la propagande de l’UE ! Parce qu’il n’y en avait pas déjà assez ?... Dites, si on vient parler Frexit, ce sera compté dans le quota ?», a pour sa part ironisé le président des Patriotes Florian Philippot, toujours sur la plateforme de microblogging.

Incitation financière pour « parler d’Europe » sur France Télévisions, entendez faire la propagande de l’UE ! Parce qu’il n’y en avait pas déjà assez ?...

Dites, si on vient parler Frexit, ce sera compté dans le quota ? https://t.co/WAfSQ7K0lj — Florian Philippot (@f_philippot) January 18, 2021

De son côté, le journaliste Daniel Schneidermann a évoqué, malgré un objectif qui «peut se défendre», la «pire idée de l'année». Le rédacteur en chef d'Arrêt sur images a poursuivi son raisonnement : «Tout reportage, toute enquête, sur tout sujet européen, sur France TV, sera désormais soupçonné d'être intéressé.»

Tout reportage, toute enquête, sur tout sujet européen, sur @Francetele , sera désormais soupçonné d'être intéressé. Et on peut d'ailleurs dire la même chose des autres objectifs (diversité, visibilité, Outre-Mer). La pire idée de l'année (qui commence à peine, c'est vrai). 2/2 — d_schneidermann (@d_schneidermann) January 18, 2021

Le Monde rappelle par ailleurs à juste titre que France Télévisions «propose deux heures et demie d’émissions ("La faute à l’Europe" et "Drôle d’Europe") consacrées à l’Europe chaque semaine», mais également que le groupe a été le «seul à accepter de diffuser, au printemps 2020, la série Parlement, qui relate les débuts (difficiles et cocasses) d’un jeune assistant parlementaire auprès d’un eurodéputé français largué».

Il est en outre bon d'énoncer ici quelques principes figurant dans la «Déclaration des devoirs et des droits des journalistes», communément appelée Charte de déontologie de Munich, signée en 1971 et adoptée par la Fédération européenne des journalistes, qui invite à «ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste» ou encore à «refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction». A bon entendeur.