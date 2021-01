«Abject» : polémique après les propos de Finkielkraut sur le consentement des mineurs

On parle du viol incestueux d'un mineur et Alain #Finkielkraut pose la question du "consentement".

On lui dit que c'est un enfant de 14 ans et l'académicien répond : "Et alors ? D’abord on parle d’un adolescent, ce n’est pas la même chose".

