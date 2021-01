Strasbourg, Lyon, Nice... Voitures incendiées et tirs de mortiers durant la nuit du Nouvel An

Des incendies de voitures et des tirs de mortiers d'artifice lors la nuit de la Saint-Sylvestre ont été signalés dans plusieurs villes. Pour autant, la nuit a été «globalement calme» sur l'ensemble du territoire selon l'entourage de Gérald Darmanin.

Agences de presse, médias locaux et syndicats policiers ont fait état de divers incidents survenus, en France, dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

L'entourage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cité ce 1er janvier par l'AFP, a déploré de «nombreuses» prises à partie des forces de l'ordre, notamment avec des tirs de mortiers d'artifices. Pour autant, sur l'ensemble du territoire, la nuit du Nouvel An, sous couvre-feu pour cause d'épidémie de Covid-19, a été «globalement calme», selon l'entourage du ministre. «La nuit, s'est, au vue des premières remontées, très bien passée», a ajouté la même source, soulignant qu'à Paris et en petite couronne, «globalement» la nuit a été «calme».

Un bilan officiel des incidents doit être communiqué en fin de journée.

Une trentaine de voitures brûlées à Strasbourg

L'AFP, citant des sources concordantes, a rapporté peu avant minuit que des voitures avaient été incendiées le soir du 31 décembre à Strasbourg (Bas-Rhin), malgré le couvre-feu, «mais en moins grand nombre que l'an dernier».

Selon une source syndicale policière citée par l'AFP, une trentaine de voitures ont été brûlées dans différents quartiers de la capitale alsacienne. En outre, malgré l'interdiction de vente et d'achat décrétée par la préfecture pour tout le mois de décembre, pétards et tirs de mortier se sont fait entendre dans la soirée.

Le dispositif policier avait été renforcé et le stationnement interdit dans plusieurs rues et zones d'habitation de Strasbourg, pour cette nuit-là. Plusieurs parkings gratuits et surveillés ont par ailleurs été mis à disposition des habitants jusqu’au 2 janvier et la vente de carburant au détail a été interdite.

Dans le Bas-Rhin également, un jeune homme de 25 ans est décédé à Boofzheim des suites de la manipulation d'un mortier de feu d'artifice, selon la préfecture citée par l'AFP, qui précise que l'individu a eu «la tête arrachée» par le tir. Un homme de 24 ans, qui l'accompagnait, a eu lui «le visage abîmé» et est hospitalisé, selon l'AFP. Trois autres personnes ont été blessées à la main dans d'autres communes du Bas-Rhin, d'après la même source.

Meurthe-et-Moselle : des policiers visés par des tirs de mortiers

L'Est républicain a fait état, tard le 31 décembre, d'un début de soirée «agité» dans le centre de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle. Selon le média local, des policiers en véhicules banalisés ont été pris à partie par une vingtaine d'individus. «Ces derniers ont tiré des mortiers d'artifices en direction des véhicules de police. Les fonctionnaires [ont riposté] par plusieurs tirs effectués avec leurs lanceurs de balles de défense (LBD 40)», précise le journal. Des renforts sont arrivés par la suite et le calme semblait être revenu vers 22h30. «Il n'y a eu ni blessé, ni interpellé», précisait L'Est républicain, avant minuit.

Des véhicules des forces de l'ordre ciblés en région parisienne

Selon l'AFP, des tirs de mortiers d'artifice visant notamment des véhicules de police ont également été constatés dans plusieurs villes de la petite couronne parisienne, notamment à Nanterre (Hauts-de-Seine), à Limeil-Brévannes et Arcueil dans le Val-de-Marne, ou encore à Villemomble et Noisy-le-grand en Seine-Saint-Denis.

Véhicules incendiés à Lyon

Le site LyonMag rapportait, tôt ce 1er janvier, que «des véhicules en train de brûler [avaient] été signalés par dizaines dans l’agglomération» lyonnaise.

«Des tirs de mortiers et de feux d’artifice, pourtant interdits par la préfecture, ont également été réalisés dans certains quartiers. Aucun blessé ne serait à déplorer», selon le média local, vers 8h.

Nuit de la Saint-Sylvestre : des dizaines de voitures encore incendiées dans Lyon et son agglomération https://t.co/5zciUwk2aV#Lyon — Lyon Mag (@lyonmag) January 1, 2021

Incidents dans le Pas-de-Calais

«Plusieurs incendies ont été allumés à Bruay-la-Buissière [Pas-de-Calais], dans le quartier de la gare entre 23 heures et minuit», fait savoir La Voix du Nord, ce matin du 1er janvier.

Deux voitures ont été calcinées et des poubelles ont brûlé dans cette commune de quelque 22 000 habitants, selon le journal septentrional.

Deux voitures et des poubelles incendiées à Bruay, la nuit du réveillon https://t.co/NUJZBHPLgEpic.twitter.com/ahca8rHfDG — Voix du Nord Béthune (@Vdnbethune) January 1, 2021

Dans le même département, des échauffourées ont éclaté dans le quartier Beau Marais de Calais, selon une source policière citée par l'AFP. Celle-ci fait état de tirs de mortiers d'artifices contre les forces de l'ordre, qui ont fait usage de lacrymogènes.

Un bureau de poste brûlé à Bordeaux

Selon des sources policières citées par l'AFP également, un bureau de poste a été brûlé dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Plusieurs arrêts de bus et un bungalow appartenant à la société de transports publics de l'agglomération ont également été détruits.

Tirs de mortiers contre la police à Nice, selon Unité SGP Police

Sur Twitter, la section Alpes-Maritimes du syndicat policier Unité SGP Police a témoigné de conditions d'intervention «très compliquées» à Nice dans la soirée du 31 décembre, faisant notamment état de feux de containers et de poubelles.

[#NuitDu31] #Nice.Nos collègues interviennent dans des conditions très compliquées.Feux de containers et de poubelles. Ceux qui veulent le désordre ne gagneront pas ! Effectifs PN sur le secteur Route de Turin.Des interpellations ont lieu.Prudence à tous ! #DéterminationEtCouragepic.twitter.com/VUumT0a4EL — UNITE SGP POLICE 06 (@usgp06) December 31, 2020

Par la suite, le syndicat policier a fait savoir que des tirs de mortiers avaient ciblé des policiers et des véhicules de police à Nice.

#Nice Tirs de mortier sur les VL de police sur l’ #Ariane et tirs de mortier sur les flics du quotidien #Nuiteux sur le secteur Turin . Courage et prudence à tous ! pic.twitter.com/EOqTQMHRQi — UNITE SGP POLICE 06 (@usgp06) January 1, 2021

Un policier a en outre été blessé à Cannes, dans le même département, selon Unité SGP Police.