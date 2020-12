L'humoriste Norman s'excuse après son sketch sur «Fatoumata Bond»

L'humoriste a tenu à s'excuser sur Instagram pour son sketch dans lequel il s'étonnait que le rôle de James Bond soit confié à une femme noire. Il avait été accusé de racisme et de sexisme par certains.

Après avoir déclenché une polémique sur les réseaux sociaux le 28 décembre 2020 avec un sketch dans lequel il ironisait sur le fait que le rôle de l'agent 007 serait bientôt interprété par l’actrice noire Lashana Lynch, l'humoriste Norman s'est excusé dans l'après-midi sur Instagram. «Dans [mon] spectacle, je parle du privilège blanc, de la culpabilité blanche, de mes potes rebeu qui passent leur temps à se faire contrôler, des inégalités salariales… […] bref, la liste est longue», argumente-t-il.

«Le contenu du spectacle ne laisse planer aucun doute sur le fond de ma pensée et sur la sincérité de mon engagement antiraciste», a-t-il ajouté.

Dans son sketch, celui qui s’est fait connaître grâce à ses vidéos Youtube tournées dans sa chambre posait la question : «Est-ce-qu’on n’est pas en train d’aller trop loin dans la lutte contre la racisme là ? "My name is Bond, Fatoumata Bond" Non ça va pas du tout, je suis pas d’accord.» Il avait alors expliqué : «James Bond, c’est un personnage on l’aime comme ça, vous l’aimez comme ça. On va pas le changer du jour au lendemain pour un quota.»

Il avait été critiqué sur les réseaux sociaux et accusé de racisme et de sexisme par certains.