Seine-Saint-Denis : une soirée clandestine réunissant plus de 35 personnes interrompue par la police

Un éducateur de quartier à Tremblay-en-France avait organisé une soirée dans un bâtiment appartenant à la commune quand la police est intervenue pour mettre fin aux festivités réunissant entre 35 et 50 personnes.

A Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis, la police nationale est intervenue pour interrompre une fête clandestine rassemblant 35 à 50 personnes le 26 décembre 2020, selon Le Parisien.

Le journal francilien précise que la soirée, interdite du fait de l'interdiction de rassemblement de plus de dix personnes et a fortiori entre 20 heures et six heures, se tenait dans une maison de quartier et était organisée par un éducateur de jeunesse qui détenait les clefs de cet établissement appartenant à la ville.

L'agent municipal a été interpellé et placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et les participants ont été évacués par les forces de sécurité. Les policiers avaient été avertis par un riverain de la tenue d'une soirée dans cette structure détenue par la municipalité.

Interrogé par Le Parisien, le maire de la ville, François Asensi (Front de gauche) a déclaré : «C'est juste un scandale.» Et de déplorer : «D'un côté, on a ceux qui luttent contre le Covid-19, mais de l'autre, on a de vrais irresponsables.»