Paris : des employés du secteur culturel manifestent contre les restrictions visant leur activité

Des milliers d'employés du secteur culturel ont convergé vers la place de la Bastille pour faire entendre leur voix alors que les mesures de restriction prises par le gouvernement contre le Covid-19 mettent en péril nombre d'événements culturels.

Ce 15 décembre, des milliers de travailleurs du monde du spectacle et du secteur de la culture participent à une manifestation place de la Bastille à Paris.

🔴Rassemblement sur la Place de la Bastille à #Paris, du monde du #spectacle, du #cinéma et de l’audiovisuel à l’appel de la @cgt_spectacle, pour protester contre la prolongation de la fermeture des salles et lieux culturels.#CultureEnDanger#culture#NonEssentiel#PasEssentielpic.twitter.com/JweEXdNqw7 — Charles Baudry (@CharlesBaudry) December 15, 2020

A l'appel de la CGT spectacle, ils protestent contre la prolongation de la fermeture des salles et lieux culturels décidée par le gouvernement dans le cadre des mesures de restriction anti-Covid. A 13h50, la manifestation semblait se dérouler dans le calme.

«Ouvrez les théâtres», «ouvrez les cinémas», «déconfinons la culture!», ont-ils fait valoir sur les marches de l'opéra. Certains brandissaient des pancartes «La culture, nourriture essentielle», «On va mourir et même pas sur scène», «Le spectacle rend vivant», «L'art est une arme de construction massive» ou encore «Macron, Castex, Bachelot sont non-essentiels».

«On veut qu'on nous dise quand on va pouvoir rouvrir car on ne rouvre pas un théâtre d'un claquement de doigt. Il y a un mépris affiché pour le public. On lui a dit de changer d'heure, on lui a dit de changer de jour. On a été très patient maintenant il faut que tout ça s'arrête», a assuré l'acteur Christophe Alévêque présent sur place, et repris par l'AFP, demandant de la «clarté».

Les théâtres, cinémas, musées et salles de spectacles resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier.