Se dirige-t-on vers un Noël et un réveillon de la Saint-Sylvestre sous couvre-feu ?

Emmanuel Macron avait fixé au 15 décembre la date du déconfinement. Atteindre les objectifs sanitaires voulus pour cela semble irréalisable, et l'exécutif prévoit de maintenir des restrictions pour Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre.

A la suite des annonces d'Emmanuel Macron, fin novembre, concernant l'allégement du confinement à partir du 15 décembre si les contaminations tombaient en dessous de 5000 nouveaux cas, l'exécutif n'exclut pas maintenant de modifier ses plans. La transmission du Covid-19 reste toujours active à l'approche de Noël, et l'espoir d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République s'amenuise. Emmanuel Macron avait pourtant fait de cet objectif une condition sine qua non pour entrer dans la deuxième phase d'allègement des mesures sanitaires, après la réouverture des commerces le 28 novembre.

Mais le 7 décembre, la France a enregistrait 11 022 nouveaux cas en 24 heures, avec un taux de positivité qui semble maintenant stagner après une forte décrue. Une situation qui a poussé l'exécutif à revoir ses plans, comme le concède une source gouvernementale auprès de BFMTV. Le gouvernement devrait prendre sa décision très prochainement mais l'heure est plutôt au durcissement des mesures annoncées par le chef de l'Etat.

Quelles pistes pourraient être envisagées ?

Si le gouvernement prévoyait d'abord une mise en place du couvre-feu à partir de 21h jusqu'à 6h à partir du 15 décembre, il pense maintenant l'avancer de plusieurs heures, toujours selon BFMTV, peut-être à 17h. Une restriction qui entraînerait encore des difficultés pour les commerces et perturberait la réouverture des salles de spectacles. «Des décisions sans doute difficiles à prendre pour le monde de la culture», prévient une source gouvernementale citée par BFMTV, qui redoute la réaction de ce secteur et une fronde à l'image de ce que le gouvernement a connu avec les commerces dits «non essentiels», ou avec le secteur de la montagne. Un couvre-feu à partir de 19h pourrait donc être la solution intermédiaire finalement choisie. Si cette option parait moins restrictive pour nombre de secteurs professionnels, elle permettrait toutefois de limiter drastiquement les rassemblements privés.

L'attestation de sortie pourrait finalement être maintenue, précise BFMTV, même si le gouvernement souhaitait la voir disparaître à la mi-décembre. Sera-t-elle utile pour déroger aux conditions du couvre-feu, ou concernera-t-elle encore l'ensemble de la journée ? Encore une question sur laquelle le gouvernement devra trancher.

Un Nouvel An sous couvre-feu ?

Le gouvernement envisage donc un Noël et un réveillon du Nouvel An avec couvre-feu, dans l'idée de limiter les grands rassemblements festifs de la Saint-Sylvestre. La possibilité de circuler entre les régions ne devrait toutefois pas être remise en cause. «Cela reviendrait à interdire aux Français de fêter Noël et ce n'est pas notre objectif», souligne un conseiller ministériel à BFMTV.

«Ce serait également nous contredire. On a été beaucoup critiqué sur le manque de visibilité et certaines incohérences. L'exécutif a donné un calendrier assorti d'objectifs à atteindre. On peut ralentir le déconfinement mais difficilement appliquer ce genre de mesures très restrictives avec un problème d'acceptabilité à 15 jours de Noël», conclut-il.