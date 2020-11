Environ 2 000 manifestants contre un projet d'implantation d'Amazon au sud de Nantes

«Bezos veut toujours plus de pesos» : entre 1 500 et 2 000 personnes ont manifesté près de Nantes contre l'implantation d'«une plateforme de transit» d'Amazon. Ils ont fustigé l'impact néfaste de ce projet pour l'économie locale.

Entre 1 500 personnes, selon la préfecture, et plus de 2 000, d'après les organisateurs, ont manifesté le 28 novembre 2020 à Montbert (Loire-Atlantique) près de Nantes, contre l'implantation d'«une plateforme de transit» d'ampleur régionale du géant de l'e-commerce américain Amazon, et dénoncé l'impact néfaste de ce projet pour l'économie locale.

Partis après 14h du rond-point du lieu-dit Le Butay, les manifestants ont marché jusqu'à l'entrée grillagée du futur site d'Amazon. «Bezos veut toujours plus de pesos», «Stop à Amazon et son monde», «Ni ici ni ailleurs», «Oui à l'Amazonie. Non à Amazon», pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants.

«Nous voulons dénoncer l'impact qu'aurait ce projet pour l'activité fiscale, sociale et l'économie locale», a déclaré à l'AFP le porte-parole d'ATTAC 44, Guillaume Erceau, ajoutant vouloir «créer un rapport de force à Montbert et à la communauté de communes» face à Amazon.

Le 17 novembre 2020 déjà, 300 personnes s'étaient rassemblées à Montbert contre le projet d'Amazon. Selon le maire de Montbert Jean-Jacques Mirallié (sans étiquette), qui défend la perspective de nouveaux emplois dans sa commune, Amazon souhaite acheter un terrain appartenant à la communauté de communes de Grand Lieu situé sur une ancienne friche hospitalière transformé en zone d'activité.

Il s'agit, d'après Jean-Jacques Mirallié cité par l'AFP, «d'une surface de 14 hectares pour y construire un bâtiment de 50 000 m² au sol, sur trois niveaux, ce qui fait qu'il y a une surface plancher, avec les bâtiments annexes, de 180 000 m²».

L'édile avait également précisé à l'AFP qu'il s'agirait d'«une plateforme de transit» d'ampleur régionale et que le projet qui pourrait voir le jour «en 2022-2023» représenterait environ 1 500 emplois en saison creuse et «aux alentours de 2 000 emplois» lors des pics d'activité.