Le préfet des Bouches-du-Rhône limogé dix jours après sa sortie sur les dealers sans attestations

Le préfet qui s'était étonné, devant les caméras, de voir des vendeurs et des acheteurs de drogue négliger les attestations de déplacement et qui avait interdit le port du maillot du PSG à Marseille pour un match contre le Bayern Munich a été limogé.

Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône, est limogé seulement neuf mois après être arrivé à son poste. La décision a été annoncée au cours du conseil des ministres le 25 novembre.

Ainsi que le rappelle France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet s'était fait remarquer à deux reprises dernièrement : fin août il avait pris un arrêté interdisant dans certains quartiers de Marseille le port du maillot de football du Paris Saint-Germain à l'occasion d'une rencontre européenne entre le club parisien et le Bayern Munich. Un arrêté qu'il avait abrogé dès le lendemain alors qu'il faisait face à un début de virulente polémique.

Plus récemment, le préfet de police avait déclaré au micro de BFMTV le 14 novembre : «J’étais hier sur des points où on vend de la drogue et personne parmi les acheteurs, et à plus forte raison parmi les vendeurs, n’avait d’attestation.» Le préfet avait été vertement critiqué pour ces propos ainsi résumés par le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, Jéremy Bacchi sur Twitter le même jour : «En 2020, il est donc pire de sortir sans son attestation que de vendre de la drogue.»

La bourde de trop ? La raison exacte du limogeage n'a pas été établie pour le moment. Selon le compte-rendu du conseil des ministres, le préfet de police sera remplacé par une sous-préfète, Frédérique Camilleri.