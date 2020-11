Salaam, une association de Sciences Po Paris, dénoncée pour avoir retweeté un prédicateur islamiste

Un ancien professeur de Sciences Po Paris affirme que l'association Salaam, affiliée à la prestigieuse école, aurait retweeté Ismail ibn Musa Menk, un prédicateur islamiste du Zimbabwe connu pour avoir tenu des propos ouvertement homophobes.

Une association de Sciences Po Paris qui relaie un message d’un prédicateur islamiste ? Salaam, une organisation affiliée à la prestigieuse école d’études politiques, qui se propose d’ «offrir un autre regard sur le patrimoine culturel et cultuel des musulman.es» aurait, selon Johann Marguiles, ancien professeur de Sciences Po, partagé la publication d’Ismail ibn Musa Menk.

L’homme qui est né et habite au Zimbabwe, s’est fait connaître par ses propos homophobes, révélés par le Huffington Post en 2013 : «Comment peut-on commettre des actes immoraux avec des personnes du même sexe ? Le Coran dit clairement que c’est une mauvaise chose. Malgré tout le respect dû aux animaux, les homosexuels sont pires que les animaux». La même année, sa tournée prévue dans six universités britanniques (Oxford, Leeds, Liverpool, Leicester, Cardiff et Glasgow) a été annulée.

Bonjour @sciencespo, @SalaamScPo apprécie particulièrement un prédicateur salafiste homophobe dont les tournées anglaises ont été annulées & invite une contributrice AJ+ & un politologue soutien de Bouteldja & Ramadan. On s’attendait à mieux venant d’une univ de votre rang pic.twitter.com/IkCkGt7231 — Johann Margulies (@JohannMargulies) November 21, 2020

Salaam Sciences Po organisera le 25 novembre une conférence sur «l’islam et les musulman.es dans les médias français» avec pour invités la journaliste et blogueuse du Bondy Blog Widad Ketfi, la journaliste Nadiya Lazzouni, François Burgat, islamologue et chercheur au CNRS, auteur de textes controversés sur l’islam politique, et la journaliste de France Télévision Nesrine Slaoui.