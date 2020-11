Decathlon retire ses publicités de CNews, des personnalités à droite appellent à boycotter la marque

L'enseigne d'équipement sportif Decathlon a retiré ses publicités de la chaîne d'information CNews. Face à cette décision, des personnalités de droite comme Nadine Morano ont décidé de boycotter les produits de la marque.

Les spots publicitaires de l'enseigne Decathlon ne passeront pas les fêtes de fin d'année sur CNews. L'enseigne de sport a en effet décidé de retirer ses spots publicitaires de la chaîne du groupe Canal+, et ce jusqu'à début 2021, comme le rapporte Le Parisien. C'est Sleeping Giants, le collectif citoyen de lutte contre le financement de ce qu'il qualifie «des discours de haine», qui l'a annoncé sur Twitter le 19 novembre en dénonçant «l'orientation délétère» de la chaîne. Le collectif a ainsi estimé que «de plus en plus de marques ne veulent plus financer la propagation de ces discours».

🥁 @Decathlon retire ses pubs de CNews pour Noël et songe à le faire aussi pour tout 2021 !

🔹Parce que l'orientation délétère de CNews ne peut plus être ignorée

🔹Parce que de plus en plus de marques ne veulent plus financer la propagation de ces discours



Merci, Decathlon !✊💕 pic.twitter.com/uvQDpBiOQL — Sleeping Giants FR (@slpng_giants_fr) November 19, 2020

Une décision confirmée par le compte officiel de Décathlon sur Twitter, le 20 novembre, qui officialise la décision de l'enseigne : «En effet nous avons retiré nos publicités de CNews en cette fin d'année.» La marque toutefois ne confirme pas qu'elle a décidé de retirer ses publicités à cause des propos tenus sur la chaînes.

En effet nous avons retiré nos publicités de CNEWS en cette fin d'année.

Yann — Decathlon (@Decathlon) November 20, 2020

Decathlon a confirmé toutefois au magazine LSA, «un retrait immédiat et pour la fin de l’année», sans donner plus d’explications sur les raisons de cette décision, ni sur la possibilité évoquée par Sleeping Giants de la prolonger sur l’année 2021. Comme le rappelle LSA, ce n’est pas la première fois que l’enseigne prend position. En septembre dernier déjà, elle avait retiré ses bannières des rediffusions des émissions de CNews sur internet, ou du site du magazine Valeurs actuelles en janvier 2020.

Les réseaux sociaux s'enflamment

Une décision qui a fait réagir de nombreuses personnalités politiques de droite sur les réseaux sociaux. Ainsi, députée européenne et membre du parti Les Républicains, Nadine Morano a réagi vivement au sur Twitter en réponse à l'enseigne sportive : «Vous n’avez pas honte Decathlon ? Entreprise partisane et sectaire, c’est ça vos valeurs ? Elles sont en contradictions avec celles du sport et les miennes. Je regarde CNews mais je quitte Decathlon !»

Vous n’avez pas honte @Decathlon ? Entreprise partisane et sectaire, c’est ça vos valeurs ? Elles sont en contradictions avec celles du sport et les miennes. je regarde #Cnews mais je quitte #Decathlon ! https://t.co/Y2SPUNfsoI — Nadine Morano (@nadine__morano) November 21, 2020

«On se passera donc de leurs leçons de petits militants politiques... et de leurs produits», a lancé Nicolas Bay, eurodéputé et membre de la direction de Rassemblement national.

Souvenez-vous : Decathlon, c’est le groupe qui a introduit en France la vente du hijab « de sport ».



On se passera donc de leurs leçons de petits militants politiques... et de leurs produits !https://t.co/FFoRFR3Ufb — Nicolas Bay (@NicolasBay_) November 21, 2020

Une décision qui ne passe pas pour l'avocat et essayiste régulièrement invité sur la chaine du groupe Canal +, Gilles-William Goldnadel qui ironise en estimant qu'«après les fêtes de fin d’année et le boycott insensé d’une télé au mépris de la liberté d’exprimer, [Decathlon fera] les comptes des burkinis et des hidjabs vendus et des baskets perdus».

Très cher Yann de chez #Decathlon ,quand , après les fêtes de fin d’année et le boycott insensé d’une télé au mépris de la liberté d’exprimer, vous ferez les comptes des burkinis et des hidjabs vendus et des baskets perdus , vous l’aurez bien profondément dans le vécu . https://t.co/byVG4ec1xA — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) November 21, 2020

Pour le maire de Béziers, apparenté Rassemblement national, Robert Ménard, «cette attitude délirante au service de la pensée unique est très inquiétante pour la liberté d'expression...»

#Décathlon entre à son tour dans le jeu malsain de la censure politique. Cette attitude délirante au service de la pensée unique est très inquiétante pour la liberté d'expression... https://t.co/3Lvid5uA44 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) November 21, 2020

Un avis partagé par l'avocat et député européen apparenté Rassemblement national, Gilbert Collard, qui a appelé à dire «stop à l'ordre bobo-moral totalitaire des censeurs !»

Rioufol a raison, "les épurateurs" ligotent les mots : #Décathlon boycotte Cnews, #Amazon censure Renaud Camus, #HoldUp est éjecté des plates-formes, Ferrero et un syndicat de journalistes veulent la peau de #Zemmour.

Stop à l'ordre bobo-moral totalitaire des censeurs ! pic.twitter.com/h9qYTzIFbW — Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 21, 2020

En février 2019, l'enseigne de sport française avait renoncé à commercialiser un «hijab» de sport en France après une vive controverse au sein de la sphère politique sur ce «couvre-tête» destiné à la course à pied.