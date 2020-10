Des militants d'Extinction Rebellion déploient une banderole sur la tour Eiffel (IMAGES)

Des activistes du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont déployé une banderole avec l'inscription «Rebel» sur la tour Eiffel, afin de promouvoir la «désobéissance civile».

Ce dimanche 11 octobre, des militants d'Extinction Rebellion ont déployé une banderole rose avec l'inscription «Rebel» (ce qui signifie «rebellez-vous» ou «rebelle») sur le premier étage de la tour Eiffel.

Il s'agissait pour les membres de ce mouvement écologiste international de marquer le début de leur semaine de «désobéissance civile» – appelée «rébellion internationale d'octobre» – dont le but est de dénoncer «l’inaction» du gouvernement face à l’urgence climatique et écologique. Des actions sont également en cours dans d’autres villes de France comme Bordeaux ou Lyon et devraient se dérouler jusqu'au 19 octobre.

🔴Lancement à #Paris de la semaine de désobéissance civile d’Extinction Rebellion (@xrFrance), pour dénoncer « l’inaction » du #gouvernement face à l’#UrgenceClimatique et écologique. D’autres actions sont également en cours dans d’autres villes de #France. #RebellionMaintenantpic.twitter.com/313feFIAFX — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 11, 2020

Selon les militants présents sur place, une vingtaine d'activistes ont participé à l'action à l'intérieur de la tour, dont 8 «grimpeurs». Lesdits «grimpeurs» ont été par la suite évacués par la police comme en témoignent les images filmées par RT France sur place.

Interrogée par le journaliste de RT France, Charles Baudry, au sujet des revendications exactes du mouvement, une jeune militante présente sur les lieux affirme regretter l'écartement par le gouvernement de certaines mesures de la Convention citoyenne pour le climat et le «peu de visibilité» sur les actions mises en place. Elle déclare également regretter la décision de d'autoriser une nouvelle fois temporairement l'usage des pesticides néonicotinoïdes et le recul du gouvernement sur «certaines mesures phares». Elle termine par ces mots : «On n'a plus le temps, il faut se rebeller, il faut faire quelque chose. Juste les paroles ne suffisent pas.»

🔴Terpsik, membre de Extinction Rebellion (@xrFrance): « Tous les engagements qui ont été pris par le #gouvernement n’ont pas été respectés, on a même l’impression de retourner en arrière alors que l’urgence est encore plus présente maintenant ! ».#RebellionMaintenant#Parispic.twitter.com/3pkPPesKEW — Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 11, 2020

Il y a un an, à la même période, Extinction Rebellion avait organisé des blocages dans le centre de Paris.