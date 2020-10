Les Alpes-Maritimes sévèrement touchées par la tempête Alex, plusieurs personnes portées disparues

Neuf personnes sont officiellement portées disparues après les violentes intempéries qui ont causé de nombreux dégâts et isolé certains villages des Alpes-Maritimes.

Après le passage de la tempête Alex dans le département des Alpes-Maritimes dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, neuf personnes sont avérées disparues et trois supposées disparues, selon les pompiers. Parmi les disparus figurent deux soldats du feu et un gendarme. Des communes telles que Saint-Martin-Vésubie ont été sévèrement touchées et de nombreuses maisons ont été emportées ou détruites par les rivières Tinée et Vésubie.

Le journaliste de Nice Matin, Grégory Leclerc, a assisté à l'effondrement d'une maison dans la Vésubie.

Ici une maison dont j’ai filmé la fin de l’effondrement, emportée par les coups de boutoir de la Vésubie. A priori personne dedans, selon les gens du village. Une vision d’horreur. Un peu au dessus vivait le couple emporté #Alex06pic.twitter.com/mCuGskOco7 — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

Les occupants de ces habitations se sont parfois trouvés dans l'incapacité de quitter les lieux. Selon le journaliste, un couple de personnes âgées qui faisait des signes «à l'aide d'une petite lampe» aurait été emporté par les eaux à la Roquebillière.

Dans cette maison de Roquebilliere, un couple de personnes âgées que nous aurons vu nous faire des signes jusqu’au bout, à l’aide d’une petite lampe. Peu après cette vidéo leur maison a été emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Une catastrophe #Alex06pic.twitter.com/e61QC3Sfor — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

Des images impressionnantes relayées par la députée et conseillère municipale de Nice, Marine Brenier, montrent un pont routier emporté par l'un de ces cours d'eau gonflés par les pluies torrentielles. Elle en appelle à la «responsabilité des valléens», qu'elle encourage «à rester à l'abri».

Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri ! #TempeteAlex#Meteo06pic.twitter.com/SwtzFBXQE6 — Marine Brenier (@marinebrenier) October 2, 2020

«La situation est catastrophique dans certaines communes […] Il n'y a plus de réseau, les routes d'accès sont coupées», a de son côté réagi le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, auprès de l'AFP.

Le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué sur Twitter ce 3 octobre qu'il se rendrait dans le département avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, «dès que les conditions opérationnelles le permettront». «L’Etat est aux côtés des sinistrés et de tous ceux qui leur portent secours avec courage et dévouement», a-t-il ajouté.

Je me rendrai auprès de nos forces de sécurité et secours dans les Alpes-Maritimes avec le ministre de l’Intérieur, dès que les conditions opérationnelles le permettront.

L’État est aux côtés des sinistrés et de tous ceux qui leur portent secours avec courage et dévouement. — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 3, 2020

Plus de 700 pompiers sont mobilisés sur le terrain et près de 150 renforts sont en route. Des hélicoptères devraient effectuer des reconnaissances, alors que la météo est désormais plus favorable. Météo-France a levé sa vigilance rouge sur ce département du Sud-Est de la France, qui demeure cependant en vigilance orange crue-inondation.