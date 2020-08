Covid-19 : plus grand nombre de cas détectés en 24h depuis deux mois en France

Comme le rapportent plusieurs médias régionaux se basant sur les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé, la France connait un regain de l'épidémie de coronavirus avec 1 695 nouveaux cas de Covid-19 détectés en 24 heures.

1 695 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures selon un communiqué publié le 5 août au soir par la Direction générale de la Santé, comme le rapporte l'AFP qui précise que «19 nouveaux clusters (foyers de contamination) ont été identifiés, pour un total de 294 encore actifs».

«Regain de l'épidémie»

«Le regain de l'épidémie se confirme puisqu'il s'agit du nombre de nouveaux patients le plus élevé enregistré depuis deux mois en France», relèvent d'ailleurs plusieurs médias dont France Bleu et Ouest-France.

«On constate une augmentation des appels aux urgences, des hospitalisations et même des hospitalisations en réanimation», a par ailleurs confié le ministre de la Santé Olivier Véran dans un entretien à Sud-Ouest mis en ligne le même jour.

Le nombre de tests réalisés, qui devrait monter à «600 000 tests hebdomadaires réalisés cette semaine», peut expliquer en partie l'augmentation des diagnostics positifs, mais «pas seulement», a fait savoir le ministre, qui a souligné : «La circulation du virus augmente.»

Neuf nouveaux décès ont été enregistrés depuis le 4 août, portant le bilan des morts du Covid en France à un total de 30 305, dont 19 799 au sein des établissements hospitaliers et 10 506 en Ehpad et autres établissements sociaux et médico-sociaux. «On ne fait pas face à une vague, mais on sent nettement des frémissements et l'action de chacun d'entre nous est déterminante pour limiter au maximum cette évolution», a encore déclaré Olivier Véran.