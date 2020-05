Agressé dans la rue, le polémiste Eric Zemmour reçoit un soutien quasi unanime de gauche à droite

Marchant dans Paris après avoir fait ses courses, Eric Zemmour a essuyé des insultes et un crachat d'un vidéaste amateur. De nombreuses personnalités, comme Caroline Fourest ou Eric Naulleau, ont condamné l'agression et soutenu le chroniqueur.

Un homme a pris à partie le polémiste et écrivain Eric Zemmour le 30 avril alors que celui-ci se promenait avec des sacs de courses dans Paris. Eric Zemmour a reçu plusieurs insultes et, selon l'auteur de la vidéo, un crachat de sa part. La scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, et le chroniqueur a reçu sur les réseaux sociaux de multiples soutiens de gauche à droite.

Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, a par exemple dénoncé «une racaille qui a insulté [Eric Zemmour] et lui a craché dessus alors qu’il faisait ses courses». «Il n’y aura naturellement pas de suite. Imaginons la situation inverse...», a-t-il poursuivi.

Tout mon soutien à Éric #Zemmour agressé en pleine rue par une racaille qui l’a insulté et lui a craché dessus alors qu’il faisait ses courses.



Il n’y aura naturellement pas de suite. Imaginons la situation inverse.... pic.twitter.com/y5mNZk6InX — Eric Ciotti (@ECiotti) May 1, 2020

L'eurodéputé du Rassemblement national Gilbert Collard a exprimé sa colère : «On ne veut plus d'une France des "nique ta mère" et des "fils de pute" : on n'en peut plus ! Soutien à Zemmour et ras-le-bol du Niqueland !»

On ne veut plus d'une France des "nique ta mère" et des "fils de pute" : on n'en peut plus ! Soutien à #Zemmour et ras-le-bol du Niqueland ! #SoutienZemmour#DouceFrancepic.twitter.com/HcXnaYKjpN — Gilbert Collard (@GilbertCollard) May 1, 2020

Le parlementaire centriste de l'UDI Meyer Habib a déploré un «silence total de la gauche, idem de la presse bien-pensante» – ce qui n'est pas totalement exact, comme les tweets suivants le montrent – et s'est dit «inquiet pour la France».

"Fils de pute", "nique ta mère", crachats. Ces racailles ne savent faire que ça! Et en plus, ils en sont fiers et diffusent en toute impunité. Silence total de la gauche, idem de la presse bien-pensante. Soutien à Éric #Zemmour. Inquiet pour la France. — Meyer Habib (@Meyer_Habib) May 1, 2020

L'ancien Premier ministre socialiste, actuellement Macron-compatible, Manuel Valls a également trouvé la vidéo «inacceptable» : «Ma solidarité avec Eric Zemmour. Ses idées se combattent avec des idées, ses dérives quand elles sont inacceptables se combattent devant la justice. Mais rien ne justifie cette violence.»

Inacceptable! Ma solidarité avec Éric #Zemmour. Ses idées se combattent avec des idées, ses dérives quand elles sont inacceptables se combattent devant la justice. Mais rien ne justifie cette violence. https://t.co/26ZeUC2Mdd — Manuel Valls (@manuelvalls) May 1, 2020

L'essayiste de gauche Caroline Fourest a pour sa part répondu au commentaire d'un internaute qui déplorait qu'il n'y ait pas la même empathie médiatique envers Eric Zemmour qu'avec une personnalité de gauche si celle-ci se trouvait «insultée et harcelée» : «On vous rassure, ça arrive très souvent, de la part d’énergumènes nazillons qui ont le même niveau de vocabulaire. Ce crachat est insupportable, et doit retomber sur celui qui le lance. En harcelant de la sorte Eric Zemmour, cet idiot fini s’est craché dessus et nous salit tous.»

On vous rassure, ça arrive très souvent, de la part d’énergumènes nazillons qui ont le même niveau de vocabulaire. Ce crachat est insupportable, et doit retomber sur celui qui le lance. En harcelant de la sorte Éric #Zemmour, cet idiot fini s’est craché dessus et nous salit tous. https://t.co/KRFfNZRMja — Caroline Fourest (@CarolineFourest) May 1, 2020

L'éditorialiste de gauche Eric Naulleau, compère d'Eric Zemmour sur Paris Première, a exprimé son «soutien inconditionnel et renouvelle [s]on amitié à Eric Zemmour, harcelé et menacé en pleine rue par une lamentable racaille, un sombre crétin dont la bêtise n’a d’égale que la lâcheté».

J’exprime mon soutien inconditionnel et renouvelle mon amitié à Éric Zemmour, harcelé et menacé en pleine rue par une lamentable racaille, un sombre crétin dont la bêtise n’a d’égale que la lâcheté. — Eric Naulleau (@EricNaulleau) May 1, 2020

Editorialiste prolifique sur Twitter, Jean-Michel Aphatie a lui aussi manifesté son soutien : «Il ne peut pas y avoir de "si", de "mais", de glose. Cette agression est condamnable, elle doit être condamnée. Je le fais pour ma part sans réserve.»