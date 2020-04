Ce que l'on sait sur le suspect de l'attaque de Colombes, qui a blessé deux policiers

Le suspect qui a violemment percuté deux policiers à motos à Colombes, aurait revendiqué son acte, expliquant avoir agi pour le compte de Daesh, selon Le Parisien. Mais les autorités, qui restent prudentes, n'ont pas confirmé cet élément.

Un automobiliste a foncé sur un équipage de la police nationale à motos, déployé pour effectuer des contrôles routiers, ce 27 avril vers 17h30 à Colombes (Hauts-de-Seine). Il aurait expliqué avoir agi volontairement, selon la préfecture de police de Paris, jointe par RT France, et des sources concordantes citées par l'AFP. Deux policiers ont été amenés hospitalisés, l'un grièvement blessé à la tête, le second blessé aux jambes et au bassin, selon le parquet de Nanterre. Toutefois, leur pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur de la collision, qui a été interpellé, aurait également percuté une voiture de police municipale.

Une revendication au nom de Daesh ?

Selon les informations du Parisien, l'automobiliste en cause dans la collision se prénommerait Youssef T. Il serait âgé de 29 ans, né à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) et domicilié à Colombes. Il a été placé en garde à vue.

Le journal de la capitale rapporte que, selon ses informations, l'individu aurait revendiqué son acte au nom de Daesh. Il aurait en outre évoqué une vidéo sur la Palestine, et reconnu avoir voulu s'en prendre à des policiers. Pour l'heure, la motivation terroriste n'a pas été confirmée par la préfecture, sollicitée par RT France et ses motivations «restent à éclaircir», selon des sources proches du dossier contactées par l'AFP.

Aussitôt interpellé par les policiers municipaux, le conducteur de la BMW aurait affirmé que son geste était «volontaire», selon des sources proches du dossier contactées par l'AFP. En outre, une lettre et un couteau auraient été trouvés dans son véhicule, une BMW série 1 noire, toujours d'après les informations, non confirmées officiellement, du Parisien.

La procureur de la République de Nanterre Catherine Denis, qui s'est rendue sur place, a pour sa part fait savoir que le suspect n'avait pas d'antécédents judiciaires récents, n'était «pas fiché S et était inconnu des services de renseignement».

Le parquet de Nanterre est pour l'instant saisi de l'enquête mais les services antiterroristes, la DGSI et le parquet national antiterroriste observent et attendent plus d'informations quant aux motivations de l'auteur.