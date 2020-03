«Clemenceau dans les tranchées»: l'Elysée défend les sorties publiques sans masque de Macron

Rapportée par un journaliste de CNews, la communication de l'Elysée sur les déplacements sans protection du président en pleine crise du coronavirus, a interloqué les deux médecins invités à l'antenne. En cause : un parallèle historique audacieux.

«Il va falloir vous habituer à voir le président de la République au contact sur le terrain : C’est Clemenceau dans les tranchées» : telle est la réponse de l'Elysée à ceux qui s'inquiètent de voir Emmanuel Macron ne portant pas de masque lors de ses apparitions publiques, comme l'a rapporté ce 23 mars Loïc Signor, journaliste de CNews en charge de l'Elysée, lors de l'émission Punchline, présentée par Laurence Ferrari.

C'est pas les tranchées, c'est pas 1914, c'est un autre combat

Des propos suivis d'un court silence sur le plateau télévisé. De fait, la circonspection était perceptible chez les deux invités, que ce soit Gilbert Deray, chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, comme le docteur Jérôme Marty, patron de l’union française pour une médecine libre (UFML). «C'est hallucinant», finit par réagir l'un d'entre eux. Et le second de renchérir : «C'est dommage [...] il ne faut pas que certains se croient invincibles face au coronavirus d'une part parce que l'on ne l'est pas. Deuxièmement, il y a un exemple à donner. Troisièmement, si on se contamine, on contamine. C'est pas les tranchées, c'est pas 1914, c'est un autre combat.»

Isolée, la scène a rapidement été diffusée sur les réseaux sociaux. «Les sacrifiés de 14/18 apprécieront la référence», a par exemple commenté un premier internaute.

L’Elysée répond à ceux qui s’étonnent de voir #Macron sans masque ni distance de sécurité

«Il va falloir vous habituer à voir le PR au contact sur le terrain, c’est Clemenceau dans les tranchées»

Les sacrifiés de 14/18 apprécieront la référence...#COVIDー19#COVID19#IlsSavaientpic.twitter.com/1txcq6GUjo — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) March 23, 2020

Alors que la pandémie continue de faire rage de part et d'autre du globe, trois médecins français sont décédés des suites d'une contamination au Sars-cov-2, et des centaines d'autres soignants ont également été testés positifs sur le territoire. Selon un décompte du 23 mars, 345 cas ont été recensés en Ile-de-France et 238 rien qu'au CHU de Strasbourg.